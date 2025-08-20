Una masa de aire africano sobrevuela Madrid por segundo día consecutivo: previsión de la AEMET para este miércoles

Madrid respira. La ola de calor abandona la península después de tres semanas de calor incesante. Durante la jornada de este martes, la Comunidad de Madrid afrontó un nuevo episodio de mala calidad del aire como consecuencia de la llegada de una masa de aire procedente del norte de África, cargada de polvo en suspensión. Este miércoles, los termómetros alcanzarán los treintaiún grados y no bajarán de los diecinueve grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Será el segundo día consecutivo sin avisos por altas temperaturas, que han acompañado a la región durante los últimos días.

La estabilidad domina las temperaturas de la capital desde el inicio de la semana. No habrá demasiados cambios con respecto a las temperaturas de la jornada del martes. La zona más demandada seguirá siendo La Sierra, donde las temperaturas primaverales permiten una mayor oferta de actividades.

Miércoles, día más frío de la semana

Para la jornada de hoy se mantiene la situación desfavorable de la calidad del aire en la mayoría de los municipios de la Comunidad de Madrid. Las autoridades competentes recomiendan evitar hacer ejercicio al aire libre, mantener ventanas cerradas en la medida de lo posible, estar atentos a los grupos más vulnerables y utilizar mascarillas en el exterior para personas con dificultades respiratorias, entre otras muchas medidas.

Las temperaturas alcanzan su mínimo semanal durante la jornada del miércoles y del jueves, donde no se sobrepasarán los treintaiún grados. Las mínimas, al no superar los veinte grados, permitirán un mejor descanso a los madrileños, después de varios días en los que conciliar el sueño ha sido tarea complicada. Para el fin de semana se espera un ligero repunte de las temperaturas, pero lejos de lo vivido durante las últimas semanas, en las que la ola de calor se convirtió en la gran protagonista.