¿Por qué se llama así Lavapiés? Este es el origen de uno de los barrios más famosos de Madrid

Madrid es una ciudad camaleónica. Cuenta con multitud de planes y enclaves a disposición de todos sin necesidad de realizar grandes desplazamientos. Aburrirse en la capital es un asunto difícil si tenemos las diferentes opciones que ofrece la capital de España.

Y es que hay planes para todos, desde aquellos que reclaman zonas verdes para pasear y desconectar como aquellos que optan por zonas de ocio plagadas de bares o restaurantes, así como puntos en los que disfrutar del arte y la cultura que envuelven a la ciudad.

Uno de los barrios más aclamados es Lavapiés. Se encuentra dentro del barrio de Embajadores, en el distrito Centro de Madrid, entre El Rastro, Tirso de Molina y el Museo Reina Sofía, muy próximo a la estación de Atocha.

Lavapiés es uno de los barrios de Madrid con mayor efervescencia cultural. Callejear por sus calles al aire libre tiene algo mágico. Esta zona cuenta con años de historia y miles de anécdotas entre sus viandantes, pero, ¿alguna vez te has parado a pensar en su origen? Lavapiés tiene unas raíces dignas de conocer, por eso, a continuación te contamos cómo surgió y por qué se le bautizó con ese nombre.

¿Por qué se llama Lavapiés?

Las primeras posadas empezaron a aparecer en Madrid en tiempos de Felipe II. En ese momento, lo que hoy en día se ha consagrado como la capital de España era un lugar de acogida para todos aquellos agricultores y artesanos que llegaban para ganarse la vida.

En estas posadas todo el mundo era bienvenido siempre y cuando cumpliesen cuatro requisitos:

Que no viniesen borrachos.

Que no llegasen más tarde de las once de la noche.

Que, si venían en pareja, tuvieran los papeles, “lo que sería el libro de familia de la época”.

Que viniesen limpios.

Precisamente, es esta última norma la que otorga el nombre al barrio madrileño de Lavapiés, situado en lo que hoy en día es el sur de la ciudad. Y es que la limpieza era fundamental en este barrio madrileño, de ahí su nombre.