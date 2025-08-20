Los templos evangélicos superan a los católicos en Madrid ante el empuje de la población latinoamericana

Madrid es un claro ejemplo de pluralidad religiosa en España, albergando hasta 18 confesiones religiosas o espirituales organizadas, según los datos públicos el Observatorio del pluralismo religioso en España. Con un total de 1.869 centros de culto en 94 municipios de la Comunidad de Madrid, solo el 37% (702) son parroquias católicas agrupadas en la Archidiócesis de Madrid y las diócesis sufragáneas de Alcalá de Henares y Getafe, según datos de la Conferencia Episcopal Española.

A pesar de que España es un Estado aconfesional, el catolicismo ha mantenido una fuerte presencia histórica. Sin embargo, en las últimas décadas, la diversidad religiosa ha crecido exponencialmente, especialmente en la Comunidad de Madrid. La evangélica -en sus múltiples variantes- se ha convertido en la confesión más numerosa en la región, con 817 centros de culto, lo que representa el 70% del total de centros no católicos. Una cifra en la que se aprecia el empuje de la población latinoamericana en la región. Madrid continúa siendo una de las principales puertas de entrada para América Latina, impulsada por la cercanía idiomática, las redes familiares y las oportunidades laborales que ofrece la capital. La población latina en la Comunidad de Madrid supera el millón de personas, representando uno de cada siete habitantes de la región.

Además del crecimiento de las diferentes iglesias evangélicas, otras comunidades como la musulmana han visto un aumento significativo. Con más de 300.000 fieles y 138 mezquitas y comunidades islámicas, la población musulmana en Madrid representa un 11,8% del total de centros de culto no católicos. Este crecimiento evidencia su necesidad de espacios para sus celebraciones, que en el caso madrileño tiene su máximo exponente en la mezquita de la M-30.

Las 18 confesiones y sus centros de culto en Madrid Evangélicos: 817 Parroquias cristianas: 702 Musulmanes: 138 Ortodoxos: 47 Testigos de Jehová: 45 Adventistas: 25 Budistas: 23 Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días: 14 Judíos: 10 Otras religiones: 10 Baha'is: 8 Comunión anglicana: 8 Gnósticos: 5 Hinduisya:s 5 Otras confesiones cristianas: 5 Sijs: 3 Cienciología: 3 Ciencia cristiana: 1

Con menos presencia, la religión ortodoxa cuenta con 47 centros, los Testigos de Jehová, 45 de Salones del Reino; o los adventistas, 25 iglesias o centros.

Por otra parte, Madrid se consolida como el municipio con más lugares de culto por habitante entre las ciudades de más de 100.000 habitantes en España. Con un total de 578 centros religiosos, la capital española supera significativamente a otras grandes urbes. Se sitúa muy por delante de otras ciudades importantes como Barcelona, que cuenta con 340 centros de culto, y Valencia, con 168.

30.949 centros de culto en toda España

En su conjunto, España contabiliza un total de 30.949 templos, de los cuales 23.000 pertenecen a la religión católica. Aunque el catolicismo sigue siendo la confesión mayoritaria, el crecimiento de las religiones minoritarias es notable, representando el 26% del total de lugares de culto. Las iglesias evangélicas son la confesión no católica más extendida en el país, con 4.572 templos, lo que representa el 56% del total de centros minoritarios. Les sigue de cerca la comunidad islámica, que cuenta con 1.908 mezquitas y comunidades, constituyendo el 23% de los lugares de culto minoritarios.

Las iglesias evangélicas son los que más proliferan. En varias comunidades autónomas representan más de la mitad de los espacios dedicados a cultos distintos al católico. Así, en Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Baleares, Comunidad Valenciana, Extremadura, y Canarias son más del 50%. En Asturias y Galicia sobrepasan el 60%, y Cantabria y Madrid ya han alcanzado el 70%.

Lugares de culto en España / Observatorio del pluralismo religioso

Solo se sitúan en segundo lugar en Ceuta, Melilla, La Rioja y Navarra, donde hay más centros musulmanes. Estos espacios, que no siempre son mezquitas y que representan el 23% del total, están mayoritariamente en Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana.

La tercera confesión con más centros de culto abiertos en España son los Testigos de Jehová, cuyos salones del Reino llegan incluso a superar en número a las mezquitas y centros musulmanes en Asturias y Galicia.