Enrique Fernández, oficial de bomberos forestales: "El dispositivo tan potente con el que contamos en Madrid nos posiciona como uno de los más robustos a nivel europeo"

La oleada de incendios no da tregua este verano convirtiéndolo en uno de los peores años en España, con un total de 344.417 hectáreas quemadas en nuestro país en los 224 fuegos ocurridos durante este 2025, según datos recogidos por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés), del programa Copernicus.

Para hacer frente a un incendio forestal es crucial contar con tres fases clave “la planificación, la anticipación y el análisis”, asegura a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Enrique Fernández, oficial del Cuerpo de Bomberos del área de incendios forestales de la Comunidad de Madrid, que insiste en que es vital “analizar el siniestro y en función de ese estudio, ir lanzando resultados de recursos y anticipándose” a lo que pueda pasar.

Sin embargo, prosigue, estos recursos son “sostenibles hasta cierto punto, pero si el incendio soporta los primeros golpes, es necesario despachar más recursos hacia el siniestro”.

Incendios forestales

En este sentido, relata que “es vital que el sistema de respuesta no colapse. Tienes que atenderlo, tienes que mandar recursos, pero sin llegar a colapsar, poniendo un límite y, si es preciso, solicitando el apoyo de medios estatales o del Ayuntamiento de Madrid, que es un organismo con el que trabajamos muy a menudo”.

Fernández reconoce que “si de algo se puede presumir la Comunidad de Madrid en cuanto a incendios forestales es del dispositivo tan potente con el que contamos, que nos posiciona como uno de los más robustos a nivel europeo".

El oficial añade que “debido a la cada vez mayor virulencia de los incendios forestales, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid está inmerso en la creación de un grupo de especialistas en incendios forestales similar al ya existente en otras comunidades”.

Recursos y actuación

Los bomberos de la Comunidad de Madrid pueden llegar a tener sobre el terreno a unos 600 efectivos, 65 bombas forestales pesadas y 65 camiones sobre el terreno. “Este dispositivo tan numeroso permite llevar a cabo un sistema de respuesta basado en el pronto ataque, es decir, en la detección de incendios lo antes posible en base a la red de puestos fijos de vigilancia, patrullas móviles, agentes forestales y las alarmas de los ciudadanos”, aclara.

Enrique Fernández, oficial del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. / Comunidad de Madrid

En una región con una población de alrededor de siete millones de habitantes, incide Enrique Fernández, “es muy probable que el aviso llegue a través del 112 o de llamadas de particulares”. Y una vez que entra ese aviso, y se confirma que es forestal, “la respuesta tiene que ser planificada; tiene que haber un trabajo previo donde el despacho de recursos esté ya estudiado”.

Una vez detectado se van lanzando paquetes en función de cómo vaya escalando la alarma. En este punto, el representante de los bomberos de la Comunidad de Madrid advierte que “la respuesta de los recursos no puede ser reactiva, tiene que darse de manera anticipada. Insiste en la idea de que “no se pueden despachar recursos según el incendio te lo va demandando, sino que hay que adelantarse e ir mandando recursos en función del análisis”.

En los paquetes ya planificados de recursos se concentran los recursos terrestres como las bombas forestales pesadas, los habituales camiones de bomberos o los agentes forestales altamente cualificados, así como maquinaria pesada como los bulldozers. La Comunidad de Madrid cuenta precisamente con tres equipos de este tipo que utiliza sobre todo para consolidar el perímetro. También juegan un papel fundamental los medios aéreos como helicópteros que permiten transportar agua y acercar a los bomberos a puntos cercanos al incendio.

Además de estos, existen otros medios como los tecnológicos que, “bien empleados, son una ayuda y un soporte técnico muy importante”, detalla el especialista. En este punto, remarca que a día de hoy existen numerosas páginas webs que “proporcionan datos meteorológicos y radiosondeos para analizar en qué estado se encuentra la atmósfera ese día” y que permite anticipar cómo va a seguir desarrollándose.

Las cámaras térmicas y los drones son algunos de los dispositivos tecnológicos que ya se utilizan en las brigadas forestales ya que gracias a ellos “pueden ver los puntos calientes y observar cómo se comportan las llamas, dónde hay que incidir y dónde hay que aportar más agua”.

Aunque cada servicio de emergencia se encarga de un ámbito competencial distinto, existe una cooperación necesaria entre todos ellos para combatir circunstancias como las que ocasionan un incendio forestal, incide el experto. “Trabajamos con los agentes forestales, que como expertos conocedores del territorio, muchas veces nos sirven de guía a la hora de llegar hasta el incendio”, así como con sanitarios, Guardia Civil y otros actores.

Causas de los incendios

Del total de incendios forestales que se producen al año en la Comunidad de Madrid, el bombero explica que la mayoría, un 90-95%, se consiguen controlar rápidamente y se quedan en “conatos”. Sin embargo, el problema proviene del 5-10% que aguanta el ataque de los recursos.

Las principales consecuencias de los incendios que se producen cada año en esta región, un cinco por ciento se debe a causas naturales, principalmente por los rayos cuando hay tormentas. Detrás del resto de incendios, “está la mano del hombre”, refiere Fernández, aunque recalca que “eso no quiere decir que sean intencionados”: “El porcentaje de intencionados puede andar en torno al 20-30%, pero existen otros motivos como la falta de cuidado, una negligencia o una imprudencia”.

La prevención, punto clave

En la Comunidad de Madrid las labores de prevención se llevan a cabo durante todo el año. Y es que, Fernández aclara que ya no existe la “campaña” de los meses de verano; esa palabra ha dejado de tener sentido ya que los incendios se han ampliado a casi todo el año “debido a las nuevas condiciones climáticas y a la cada vez mayor deslocalización de los incendios forestales”.

Durante los meses de verano, las brigadas forestales se dedican a desbrozar el pasto seco en puntos estratégicos con cabezales de hilo, ya que si se utilizan desbrozadoras de metal, este material en contacto con alguna piedra puede hacer saltar chispas e iniciar un incendio forestal. “Se trabaja en perímetros de urbanizaciones y áreas recreativas, que son puntos planificados”, relata.

En los meses de invierno se repasan los cortafuegos y se llevan a cabo desbroces preventivos en torno a los bordes de los caminos, los perímetros de las urbanizaciones, los espacios naturales protegidos, entre otras superficies. El representante del Cuerpo de Bomberos afirma que “en la Comunidad de Madrid anualmente se repasan unos 400 kilómetros de cortafuegos y de pistas, y se suelen hacer unas 2.000 hectáreas de trabajos preventivos al año”. También existe un programa de pastoreo preventivo con ganaderías, una actividad que antes “se hacía de manera natural, pero que ahora tienes que contratarlo y llevar ese ganado a donde te interesa”, explica.

Pese a todos los esfuerzos de prevención, Enrique Fernández advierte que “la prevención nunca garantiza el riesgo cero”: “Está bien que los ciudadanos conozcan todo el trabajo que se está haciendo, pero la prevención forestal nunca te va a garantizar que no haya incendios”.