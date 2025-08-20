ATLÉTICO DE MADRID
Enrique Cerezo: "Con Giacomo Raspadori cerramos un gran mercado de fichajes"
Durante este mercado veraniego, el cuadro colchonero dio la bienvenida a siete futbolistas
El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, expresó este miércoles su satisfacción por el cierre del mercado de fichajes, destacando la llegada del delantero italiano Giacomo Raspadori como la última incorporación de un equipo que, según sus palabras, ha realizado un "magnífico" trabajo durante este verano.
"Con su incorporación, cerramos un mercado de fichajes muy exitoso, que nos genera mucha ilusión para enfrentar todos los retos que tenemos en esta temporada", comentó Cerezo durante la presentación oficial de Raspadori, quien llega al club rojiblanco con 25 años.
A pesar de este positivo balance en el mercado, Cerezo no dejó de reconocer el mal inicio de temporada del Atlético de Madrid. El equipo, dirigido por el entrenador argentino Diego Pablo Simeone, sufrió una derrota en su visita al Espanyol (2-1) en la jornada inaugural de la LaLiga EA Sports (Primera División). Sin embargo, el presidente mostró su confianza en la plantilla y subrayó que el equipo está listo para revertir la situación:
"No hemos comenzado como esperábamos, pero confiamos plenamente en nuestro equipo. El próximo sábado, con el apoyo de nuestra afición, tenemos una excelente oportunidad para confirmar las buenas sensaciones que tenemos", declaró Cerezo.
El Atlético de Madrid refuerza su plantilla con 7 nuevos fichajes
Este verano, el Atlético de Madrid ha incorporado a un total de siete futbolistas: los españoles Álex Baena y Marc Pubill, los italianos Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori, el argentino Thiago Almada, campeón del mundo con la selección de Argentina en 2022, el eslovaco Dávid Hancko, y el estadounidense de origen brasileño Johnny Cardoso. Además, el club ha asegurado la continuidad de dos jugadores clave: el portero argentino Juan Musso y el defensa francés Clément Lenglet, quienes estuvieron cedidos en la temporada pasada.
