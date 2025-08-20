Cuenta atrás para el cobro de la tasa de basuras: Madrid empezará a enviar los recibos en septiembre

Con la temida vuelta al cole tras el parón veraniego llegará también este año un nuevo impuesto. El Ayuntamiento de Madrid comenzará a girar los recibos de la nueva tasa de basuras a partir del próximo mes de septiembre, tal y como ha confirmado este miércoles la delegada de Economía y Hacienda, Engracia Hidalgo.

"Se recibirán en septiembre los recibos con el importe de cada uno y a partir de ahí se empezarán a hacer efectivos los cobros", ha especificado la delegada durante una visita a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos de Arganzuela.

Hidalgo ha sacado a colación también el rechazo del equipo de Gobierno al tasazo, con el que no está de acuerdo "ni en el fondo ni en la forma", dado que su configuración ha sido "poco rigurosa", lo que ha provocado que los Ayuntamientos tengan "múltiples problemas a la hora de implantarla".

Gasto medio de 140 euros anuales

En el caso de Madrid, el Consistorio ha estipulado que el gasto medio por vivienda será de 140 euros, aunque variará según la zona y el valor de la casa. Para compensar este pago, que los propietarios de las viviendas podrán repercutir sobre los inquilinos, el Gobierno municipal ha diseñado una serie de bonificaciones fiscales, entre la que destaca una nueva bajada del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) valorado en 32 millones de euros. Estas son las principales claves de la tasa de basuras en Madrid:

Para llegar a esa cifra media de 140 euros anuales - 310 para los locales comerciales-, el Gobierno de Almeida ha sumado el coste total de los contratos de gestión de residuos de la ciudad, aunque excluyendo el gasto en limpieza viaria para minimizar el impacto. La cifra resultante es de 256 millones de euros al año a repartir entre la ciudadanía.

Un reparto que se dividirá en dos variables: la básica, que supone el 81% del total y se establece en función del valor catastral de la vivienda; y otra variable en función de la generación de residuos en cada barrio, que supone el 19% restante.