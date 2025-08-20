OLEADA DE INCENDIOS
Controlado en pocas horas un incendio forestal en el límite entre Madrid y Toledo
Efectivos de ambas comunidades autónomas han trabajado en las labores de extinción del fuego entre Aldea del Fresno y Méntrida
Europa Press
El incendio de pasto y vegetación declarado entre los términos municipales de Aldea del Fresno y Méntrida, en Toledo , ha quedado controlado a las 19.39 horas, según ha informado el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Durante la tarde este miércoles, los servicios de extinción de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha han trabajado en las labores de extinción tras recibir la llamada de un particular a las 14.17 horas.
La rápida actuación de los efectivos ha permitido impedir la propagación y el avance de las llamas en esta zona limítrofe entre ambas comunidades y próximo a la M-150, donde la Guardia Civil estableció controles para controlar el tráfico.
En estos momentos, los medios terrestres continúan trabajando para terminar de enfriar el perímetro. Durante la noche, harán labores de vigilancia por si hay algún punto caliente en la zona afectada, según ha informado a
Emergencias 112 Madrid.
El incendio, alejado de las zonas urbanas, ha afectado a terreno de pasto y a alguna encina. Además, durante el operativo también se desplegó el Summa 112 de manera preventiva.
