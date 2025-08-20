La científica que usa plantas silvestres para curar dolores y alergias en un pueblo de 139 habitantes de Madrid: "Los medicamentos nos intoxican"

Con ocho años Carolina ya hacía pócimas con barro, agua y hojas en el jardín de sus abuelos, junto a sus hermanos y primos. En aquella casa de Navalperal de Pinares, al sureste de la provincia de Ávila, descubrió su amor por la naturaleza, a la cual dice pertenecer hoy en día. “Fui muy feliz allí, me sentía bien. Cuando estoy en el campo, descalza, siento que formo parte del entorno”, explica. A día de hoy, los potingues los hace en el laboratorio que ella misma ha creado en Prádena del Rincón, un municipio de 139 habitantes ubicado en la Sierra Norte de Madrid. Bajo el nombre de Rincón Silvestre, Carolina Díaz ha hecho realidad el sueño de la joven que un día descubrió las plantas medicinales: “A diferencia de la medicina tradicional, tienen un efecto mucho más respetuoso sobre el organismo, no tiene efectos secundarios y albergan una capacidad de curación bastante potente”. Con ellas es capaz de curar desde un dolor de cabeza a un cólico, una alergia o una irritación cutánea.

A sus 50 años, asegura ser la única de su entorno que no toma medicamentos frecuentemente. “Todos mis amigos se medican para el colesterol o la tiroides. No es que los rechace, ya que tienen su función y si son necesarios, me los tomo, pero no forman parte de mi día a día ni del de mis hijos”, señala. Sus alergias y cólicos los trata con helicriso, el tomillo es su ibuprofeno particular y la caléndula mantiene su piel libre de sarpullidos. “Es posible curarse con las plantas. Los medicamentos intoxican y al hígado le cuesta metabolizar todo eso. Un medicamento te calma momentáneamente, pero no cura a largo plazo como sí hacen las plantas”, defiende. La medicina convencional viene directamente de las plantas silvestres. O, al menos, eso relata Díaz, quien lamenta la ausencia de plantas en farmacias y centros médicos desde hace 100 años: “La fitoterapia fue el inicio de todo, aunque luego se incorporasen medicamentos sintéticos. Hojas, flores y raíces se siguen usando, pero están en un segundo plano y no tienen la fama que tenían antes”.

Algunas de las plantas medicinales que Carolina Díaz utiliza para elaborar cosméticos naturales. / DAVID RAW

Como las trementinaires

Nacida en Madrid, Carolina pasó más de dos décadas en la capital, donde estudió el grado de Química en la Universidad Autónoma de Madrid. “Fui una alumna un poco rara. A mis compañeros les encantaba manipular, sintetizar o explotar y yo era la hippie de turno que pensaba en las plantas constantemente”. No estaba mal, pero siempre supo que no era su sitio y, con 25 años, se mudó a Puebla de la Sierra con varios amigos. “Allí creamos una cooperativa y aproveché para formarme en farmacia. También estudié un máster en plantas medicinales. Era algo que deseaba pero nunca había sabido cómo hacerlo”, suma. Tras un primer intento de emprender, decidió que lo mejor era salir del municipio y, por cosas de la vida, terminó en Prádena del Rincón, a unos 20 kilómetros de su primera parada en la Sierra. “Cuando impartía clases en Madrid pensaba constantemente que no podía transmitir el poder y los conocimientos de las plantas medicinales en un espacio cerrado del centro de la ciudad. Necesitaba mis cacharros y salir al campo”, sostiene.

Acabar en Prádena fue una decisión sencilla, pues sus alrededores concentran el mayor número de plantas medicinales de la zona. “Hace más de 20 años, para mi Trabajo de Fin de Máster hice un estudio de las especies que había por la zona. Daté unos 80 tipos, quitando todas las que son tóxicas. Sin embargo, desde entonces no he parado de encontrar nuevas clases, lo que demuestra que es un sitio con una riqueza atípica para su cercanía a la capital”, confiesa. Es su sitio. Su lugar. Y la vida se lo demostró cuando, tras vivir de alquiler unos meses, la casa de sus sueños colocó el cartel ‘Se vende’: “Los astros se confabularon y pude comprarla gracias a una herencia. La rehabilité para mis hijos y para mí. Construí un aula para los talleres y después monté el laboratorio”. A día de hoy, su negocio se sostiene gracias a las formaciones en plantas medicinales o fitoterapia y la venta de cosméticos naturales que ella misma fabrica: “Legalizarlo ha sido una odisea porque, como autónoma, he tenido que hacer miles de trámites”.

Carolina lleva 20 años viviendo en Prádena del Rincón, en la Sierra Norte de Madrid. / DAVID RAW

Su madre, que estudió naturopatía a una edad avanzada, fue la persona que animó a Carolina a seguir sus pasos en lo relativo a las terapias alternativas: “Al venir de la ciencia, esto me costó un poco”. Sin embargo, el arte de observar a los mayores del pueblo en su día a día le ha permitido conocer los saberes rurales más importantes: “Cómo utilizan lo que les da la tierra desde un punto de vista agricultor y ganadero”. Durante su estancia en Puebla de la Sierra, estuvo en contacto con ancianos que jamás habían salido de allí y subsistían de forma autosuficiente. “Tuvimos mucha suerte y allí aprendí muchísimo. Eso sí que era supervivencia. Ahora quienes nos vamos a vivir al campo no podemos vivir sin un supermercado”, recuerda. Con el pasado siempre presente, Carolina recibe inspiración de las trementinaires, un grupo de mujeres que vivieron en el Pirineo Catalán durante los siglos XIX y XX. Eran nómadas y recogían plantas y resinas con las que hacían medicinas y ungüentos que vendían posteriormente: “Son un ejemplo para mí”.

La fórmula perfecta

Concebido como un sector mayoritariamente femenino, el 95% de la clientela de Rincón Silvestre son mujeres y tienen entre 30 y 60 años: “Es rarísimo que haya más de un hombre en mis talleres. Cuando hago salidas de campo a veces se juntan dos o tres, pero el mundo del cuidado personal se sigue relacionando con las mujeres”. Si bien hay mucha gente que no entiende el estilo de vida de Díaz, no suele recibir críticas muy a menudo. “Siempre doy las explicaciones desde un punto de vista científico y anatómico. Estoy muy segura de lo que hago, de lo que digo y de lo que enseño. Lo que piense la gente me da igual”, recalca.

El helicrisio, el tomillo y la caléndula son algunas de las plantas que Carolina emplea para el cuidar su salud. / DAVID RAW

Dar con la fórmula perfecta no es fácil y ella lo sabe mejor que nadie. “Hay que tener en cuenta varias aristas. Lo primero es saber para qué lo quieres y ver los principios activos de cada ingrediente, ya que tienen una acción muy potente, por lo que hay que ver a qué tipo de piel va dirigida. También hay que tener en cuenta cómo será el producto final en cuanto a olores, tacto o color o el recipiente en el que se venderá”, explica. Un método de trabajo completamente artesanal que la diferencia de otros emprendedores, pues ella elabora la totalidad de ingredientes que usa en sus recetas a partir de las plantas de la Sierra Norte: “Hasta el último extracto de caléndula lo destilo con el alambique. Esto me ha permitido abaratar los procesos y venderlo a precios asequibles”.

Como si de una heredera se tratase, Carolina educa a una sociedad que parece haberse olvidado de los beneficios que ofrece la naturaleza. “Antes, los conocimientos de las plantas medicinales se enseñaban en casa, de abuelas a madres e hijas y eso ha desaparecido”, lamenta. Ahora es ella quien ocupa ese rol: “Tengo la sensación de que soy la transmisora de unas nociones que, si se pierden, harán que tengamos que volver al bosque a experimentar. La gente no es consciente de lo que pasaría si nos olvidamos de todo esto. Es igual de importante que mantener una catedral, que sabemos que jamás volverá a edificarse. Lo que pasa es que, en este caso, es algo intangible y nadie le presta atención”.