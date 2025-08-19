Xabi Alonso toma los mandos del nuevo Real Madrid: fichajes y ventas para reconquistar LaLiga

Arranca la temporada 2025/26 de LaLiga con ilusiones renovadas, cuentas pendientes y nuevos protagonistas. Con el telón alzándose sobre una campaña que promete emociones fuertes, los focos apuntan a los aspirantes al título, los que sueñan con alcanzar Europa y los que lucharán por evitar el descenso de categoría. El mercado de fichajes ha agitado las plantillas, han llegado caras nuevas, cargadas de ilusión y todavía no es tarde para anunciar algún que otro fichaje. En los banquillos también se han vivido cambios. Algunos buscan dar continuidad a proyectos ya consolidados, mientras que otros se estrenan con la misión de cambiar el rumbo de sus clubes. A todo esto se suma el factor emocional de la afición, que volverá a llenar las gradas con la premisa de "este año sí". Y el Real Madrid estrena proyecto de la mano de Xabi Alonso.

El conjunto blanco ha efectuado cuatro fichajes en lo que va de verano, además de confirmar el ascenso de Gonzalo García al primer equipo tras su papel en el Mundial de Clubes. Los primeros en llegar, e incluso vestir la camiseta blanca, fueron Trent Alexander-Arnold y Dean Huijsen. Ambos lo hicieron en el torneo disputado en tierras norteamericanas. El Real Madrid enfrentó a numerosos problemas en la parcela defensiva durante la pasada campaña, muy acusado por las graves lesiones de jugadores importantes como Carvajal o Militao, totalmente recuperados. La directiva, consciente del problema, se ha puesto manos a la obra y ha incorporado tres jugadores en esta demarcación. Huijsen ha sido uno de los más aclamados durante la participación del Real Madrid en el Mundial de Clubes. El central español se ha asentado en la línea defensiva de Xabi Alonso y se postula como una de las piezas claves en la salida de balón ideada por el técnico tolosarra. Arnold ha tenido más dificultades que el malagueño para adaptarse a sus nuevos compañeros, pero sirvió dos asistencias durante sus primeros partidos como blanco.

Alvaro Carreras, nuevo fichaje del Real Madrid. / Dennis Agyeman / AFP7 / Europa P / Europa Press

A estos dos se suma Álvaro Carreras, canterano del Real Madrid. El lateral español llega para reforzar el costado izquierdo, donde compartirá puesto con Fran García y Ferland Mendy, siempre que no haya una salida de última hora. El ex del Benfica no pudo disputar el Mundial de Clubes con los blancos, por tanto, se espera que su debut oficial llegue en las primeras jornadas de La Liga.

El último futbolista, al menos por ahora, en incorporarse a la dinámica del Real Madrid ha sido Franco Mastantuono. El joven argentino acaba de alcanzar la mayoría de edad: lo hizo el pasado jueves, el mismo día que firmó contrato y el viernes participó en el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros, tras varios días haciéndolo aparte precisamente por ser menor de edad. El talentoso futbolista debutará previsiblemente con el Madrid este martes, en el primer encuentro liguero ante Osasuna. El conjunto blanco desembolsó 45 millones de euros para hacerse con los servicios del bonaerense. Puede convertirse en uno de los talentos más importantes de esta nueva generación de futbolistas. Prueba de ello fue la carrera que se llevó a cabo por conseguir su fichaje durante este verano, pero finalmente el argentino eligió vestir de blanco.

A la espera de una salida de Alaba y Ceballos

Para que estos nombres llegaran al Real Madrid otros debieron salir antes. Es el caso de Luka Modric, Lucas Vázquez y Jesús Vallejo. El croata, sin duda, ha supuesto la baja más dolorosa para la afición blanca de cara a esta nueva campaña. Dice adiós tras más de una década en el club y como uno de los jugadores más laureados de su historia. Será extraño ver el mediocampo del Real Madrid sin su figura.

Lucas Vázquez también puso fin a su ciclo como jugador del Real Madrid. Llegó a la cantera del equipo blanco siendo tan solo un adolescente y, tras pasar por todas las categorías de La Fábrica, deja el club con la mochila cargada de títulos y momentos imborrables como aquel penalti ante el Atlético de Madrid en la final de la Champions disputada en Milán. Se marcha después de una temporada complicada a nivel personal, tras hacer frente a la baja de un imprescindible Carvajal. En varias ocasiones, ha salido en las fotos negativas del Real Madrid esta temporada, pero se marcha como un jugador realmente importante en la historia reciente del club.

Uno del que no se puede decir lo mismo es Jesús Vallejo. El zaguero español ha tenido un paso testimonial por el conjunto blanco y pone fin a su vinculación con el Real Madrid tras varias temporadas en las filas del primer equipo. El conjunto blanco no ha podido ingresar por ninguno de los tres futbolistas que han abandonado el club este verano, puesto que todos se han marchado libres tras la finalización de sus contratos.

Luka Modric y Lucas Vázquez abandonaron el Real Madrid este verano. / Javier Lizón / EFE

A falta de unas semanas para el cierre de mercado, en el Real Madrid no se descarta alguna salida de última hora. Podría ser el caso de David Alaba o Dani Ceballos. Ambos futbolistas tantean la posibilidad de dejar el club este verano, pero el convencimiento aún no es total. Todo indica que seguirán formando parte de la plantilla blanca, pero las ofertas están sobre la mesa en caso de que alguno de los dos tome la decisión de marcharse.

Objetivo claro: campeón de Liga

Con todo ello, el objetivo del Real Madrid de cara a la próxima temporada es conseguir el campeonato de Liga. La temporada pasada no pudo revalidar título y quedó a cuatro puntos del Barça. Los blancos no realizaron la mejor de sus campañas, cayeron en los dos clásicos ligueros y las sensaciones nunca fueron las de un equipo trabajado. La llegada de Xabi Alonso se explica desde este último punto, en busca de una identidad que haga del Real Madrid un equipo reconocible. El tolosarra tendrá en frente el difícil reto de superar a Barça y Atlético de Madrid en su pelea por la conquista de La Liga. Sin olvidar, por supuesto, la Champions.