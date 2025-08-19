Alerta por mala calidad del aire en Madrid: estas son las recomendaciones de los expertos para que no afecte a tu salud

Madrid afronta este martes un nuevo episodio de mala calidad del aire como consecuencia de la llegada de una masa procedente del norte de África, cargada de polvo en suspensión. Cabe destacar que los episodios de polvo en la atmósfera procedente del Sáhara son relativamente frecuentes en la península ibérica. La nube de polvo es impulsada por vientos que avanzan hacia Europa occidental y tiñe de naranja los cielos y puede llegar a cubrir todo a su paso con una fina capa del mismo color.

Así, y como en la jornada de este lunes, la mala calidad del aire continuará siendo protagonista durante estos días. La exposición a altos niveles de contaminantes como esos puede ocasionar síntomas molestos, como irritación ocular, dolor de garganta, cefaleas, tos persistente o dificultades para respirar. En los casos más graves, los episodios pueden derivar en crisis asmáticas graves o descompensaciones.

¿Cómo afecta a la salud la mala calidad del aire?

La mala calidad del aire puede tener efectos nocivos, sobre todo, para aquellas personas con patologías preexistentes. Para paliar esto, los expertos han recomendado para estos episodios excepcionales de alta concentración de partículas en suspensión no ventilar las viviendas, reducir la actividad física al aire libre, utilizar mascarilla en personas con asma o problemas cardiorrespiratorios y, al conducir, mantener mayores distancias de seguridad.

Solo así podremos protegernos de los efectos nocivos que tiene para la salud la llegada de esta masa de aire. Este nuevo episodio de contaminación pone de relieve la vulnerabilidad de las grandes ciudades ante fenómenos de origen natural como las intrusiones de polvo sahariano, que se ven agravados por la contaminación urbana habitual. Frente a este escenario, la prevención y la acción conjunta de instituciones y ciudadanía se revelan fundamentales para proteger la salud y el medio ambiente.