El sur de Madrid se convertirá en un nodo logístico con dos nuevos macroparques próximos a la A-4 y la A-42

Alineado con la intención de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de convertir la región en el mayor centro de distribución del sur de Europa - voluntad cristalizada en la creación este año de la Agencia Logística de la Comunidad de Madrid, heredera nominal y material del Centro de Transportes de Coslada-, el sur de la Comunidad se prepara para albergar en los próximos años sendos nuevos macroparques logísticos de última generación que supondrán un impulso económico y operativo sin precedentes.

Se trata de Ergon Park A-4, situado en Valdemoro, y Ergon Logistic Park A-42, en Torrejón de Velasco, dos complejos promovidos por la compañía de promoción urbanística y logística Ergon Group con el apoyo del Ejecutivo regional y los respectivos Ayuntamientos locales. Tanto es así, que el segundo de ellos ha sido aprobado como Proyecto de Alcance Regional (PAR) por la Dirección General de Promoción Económica e Industrial, dependiente de la Consejería de Economía, por su interés estratégico para la región.

Y es que, según sus impulsores, ambas iniciativas supondrán la mayor apuesta inversora y de creación de empleo en la historia reciente del sur madrileño, situando a Valdemoro y Torrejón de Velasco como futuros polos neurálgicos de la logística, el transporte y la industria 4.0 en el centro peninsular. Pese a que ambos proyectos ya han sido aprobados de forma inicial, el inicio de las obras no está previsto hasta finales de 2027,

Un puerto seco y 250 hectáreas en Valdemoro

Según las previsiones del proyecto, el Ergon Park Valdemoro se levantará sobre más de 250 hectáreas junto a la A-4 y la M-506, en un enclave considerado estratégico por su conexión con las principales vías de comunicación y líneas ferroviarias.

El complejo aspira a convertirse en un ecosistema empresarial integral: además de las naves de almacenaje y distribución, contará con una terminal intermodal o puerto seco - destinado a competir con los cercanos de Castilla-La Mancha-, infraestructuras de economía circular y regeneración medioambiental, amplias zonas verdes, carriles bici y puntos de recarga eléctrica. También se reservarán espacios para formación universitaria y emprendimiento logístico, con el objetivo de vincular talento joven y tejido empresarial.

Digitalización y logística avanzada en Torrejón de Velasco

A escasos kilómetros, el Ergon Logistic Park A-42 ocupará 161 hectáreas junto a la autovía A-42. De ellas, 68 hectáreas se destinarán a naves logísticas avanzadas, gestionadas mediante un sistema de gemelo digital que permitirá controlar en tiempo real la seguridad, el mantenimiento, la movilidad interna, el consumo energético y la sostenibilidad ambiental.

Con una inversión cercana a los 500 millones de euros, el parque contará con un data center local, instalaciones de energía solar fotovoltaica en todas las cubiertas, una comunidad energética local abierta a los vecinos y un anillo verde de 10 kilómetros con zonas deportivas, carriles bici, espacios recreativos y barreras vegetales para mitigar el impacto ambiental. Asimismo, integrará aulas de formación en colaboración con la Universidad Carlos III y espacios de coworking para impulsar el emprendimiento logístico y tecnológico.

Empleo, inversión y críticas ecologistas

El impacto económico previsto es considerable. Solo en Torrejón de Velasco se calculan 11.500 empleos (4000 directos y 7.500 indirectos), equivalentes a un 20% del paro actual en la comarca, y un retorno fiscal anual superior a los 22 millones de euros. Entre ambos complejos, Ergon Group estima la creación de decenas de miles de puestos de trabajo y la atracción de nuevas inversiones hacia el sur de la región, tradicionalmente relegado frente al crecimiento del norte.

La empresa asegura que los proyectos incorporan un plan de sostenibilidad y regeneración ambiental, con cubiertas fotovoltaicas en todas las naves, creación de una comunidad energética local para los vecinos y acuerdos con entidades de custodia del territorio para proteger especies y hábitats sensibles.

No obstante, no todo son buenas noticias. Los planes han despertado críticas de colectivos ecologistas, como la Asociación Ecologista del Jarama, que denuncian que la iniciativa duplicará la superficie actual del municipio de Torrejón de Velasco, afectará al hábitat de aves esteparias protegidas como la avutarda común, e incrementará la presión de tráfico pesado a menos de 100 metros de zonas residenciales y sensibles, entre ellas el colegio público El Catón.