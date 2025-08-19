El pequeño pueblo a 1 hora de Madrid que recuerda a la Capadocia de Turquía, según la revista Viajar: un bonito paraje natural ideal para una escapada en verano

En pleno mes de agosto, multitud de madrileños organizan sus vacaciones, muchos de ellos rumbo al extranjero. Uno de los destinos más reclamados de Europa se encuentra en Turquía. Es la región de Capadocia, en plena meseta de Anatolia. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, este lugar se ha hecho famoso por la curiosa forma de su paisaje: formaciones geológicas, ciudades subterráneas en pronunciados valles y picos que parecen sacados de película, provocados por erupciones volcánicas hace millones de años. Lo cierto es que en Madrid hay un enclave muy parecido. Y es que, según la revista Viajar, a tan solo una hora de la capital, podemos encontrar este paraje que nada tiene que envidiar al turco.

La Capadocia madrileña

Hablamos de las Cárcavas de Valdepeñas de la Sierra, localidad ubicada en la frontera de Madrid y Guadalajara. A tan solo una hora de la capital española, podemos encontrar la Capadocia madrileña, una serie de formas que nada tienen que envidiar a las otomanas. Además, los madrileños pueden iniciar la ruta desde Patones de Arriba, otro de los pueblos con mayor interés turístico de la región.

Las Cárcavas de Valdepeñas de la Sierra guardan cierta relación con la Capadocia de Turquía. / @carlostbeltran

Esta preciosa aldea es un ejemplo perfecto de la arquitectura negra de la zona, basada en el uso de pizarra como material principal para su construcción. La ruta para alcanzar las Cárcavas es de ocho kilómetros y el camino oscila entre Madrid y Guadalajara, pues se encuentra en la frontera de ambas provincias. Arranca en la Presa del Pontón de la Oliva, una construcción del siglo XIX cuyo entorno permite aparcar el coche de forma sencilla para seguir a pie posteriormente.

Qué encontraremos en la ruta

La ruta cuenta con todo tipo de indicaciones para poder realizarla sin mayor complicación. Pese a que en un primer momento presenta cierto desnivel, después se aplana y no presenta un grado alto de dificultad. La ruta finaliza en el momento que se alcanzan los miradores de las Cárcavas, lugar en el que se puede contemplar la maravilla geológica madrileña, por medio de esas formas arcillosas en diferentes tonos anaranjados debido al impacto del sol.

Su parecido con la Capadocia otomana es muy llamativo. Esas chimeneas curvadas y picos formados por la erosión de viento, la lluvia y el propio paso del tiempo durante millones de años lo han convertido en un enclave fascinante a tan solo una hora de la capital de España, demostrando que en nuestro país también contamos con maravillas de la naturaleza únicas.