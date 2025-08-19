La ola de calor termina con un balance de 301 muertos en Madrid por las altas temperaturas

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) ha dado por concluida la ola de calor que ha azotado España durante 16 días, desde el pasado 3 de agosto y hasta el 18 de agosto, la tercera más larga de la historia. En estas dos semanas largas, 301 personas han muerto en Madrid por las altas temperaturas, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En toda España, el número de víctimas por ese motivo ascendió a 1.149. En lo que va de verano, desde el 21 de junio hasta el 18 de agosto, 471 personas han fallecido a causa del exceso de calor en la comunidad, y 2.534 en todo el país.

Un joven bebe agua de una fuente durante una nueva ola de calor. / Andrés Rodríguez - Europa Pres / Europa Press

El pico de mortalidad por calor se registró en la región el miércoles 13 de agosto, con 34 fallecimientos. Ese día, el observatorio de la Aemet de Villanueva de la Cañada alcanzó una máxima de 39,2 grados, y el del Retiro, en la capital, 37. Sin embargo, el día anterior, el martes 12, las máximas fueron superiores: 41 grados en el observatorio de Aranjuez y 38,7 en el del Retiro. En torno a esa fecha se produjeron los otros dos días con mayor número de muertes: 31 el día 12, y 30 el día 14. En el conjunto del país, la jornada de mayor mortalidad fue el domingo 17 de agosto, con 125 víctimas del calor.

Pero aunque se haya ido la ola de calor, la Comunidad de Madrid ha sufrido este martes la llegada de una masa de aire procedente del norte de África, cargada de polvo en suspensión. La nube de polvo es impulsada por vientos que avanzan hacia Europa occidental y tiñe de naranja los cielos y puede llegar a cubrir todo a su paso con una fina capa del mismo color.

La exposición a altos niveles de contaminantes como esos puede ocasionar síntomas molestos, como irritación ocular, dolor de garganta, cefaleas, tos persistente o dificultades para respirar. En los casos más graves, los episodios pueden derivar en crisis asmáticas graves o descompensaciones. Es por ello que las autoridades aconsejan evitar la exposición al aire siempre que no sea necesario. Para paliar los efectos sobre la salud, recomiendan no ventilar las viviendas, reducir la actividad física al aire libre, utilizar mascarilla en personas con asma o problemas cardiorrespiratorios y, al conducir, mantener mayores distancias de seguridad.