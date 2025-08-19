Giro de la DGT contra las bicicletas: así es la nueva señal para evitar accidentes con los peatones

Si ha habido un aumento en los últimos años de algo en Madrid, sin duda ha sido de las bicicletas y de los patinetes. Si bien antes utilizábamos estos vehículos para entretenernos o para dar una vuelta por los parques, ahora se han convertido en medios de transporte para la mayoría de los ciudadanos.

Son prácticos, cómodos y fáciles de conseguir, pues, si no tienes a disposición uno propio, siempre puedes alquilarlos y acudir al lugar que desees con ellos. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro.

Los patinetes y las bicicletas, igual que se han convertido en una extensión más de los jóvenes y de todos aquellos que buscan un transporte fácil y rápido par desplazarse por la capital, también se ha convertido en la pesadilla de los conductores y peatones. A menudo no respetan las normas de circulación vial y ocasionan accidentes por ello.

Una nueva señal para evitar accidentes

Seguro que alguna vez te has preguntado si peatones y bicicletas pueden pasar por el mismo paso de cebra o acera. Esta cuestión es una de las que más malentendidos genera cuando hay gente paseando por la acera y una bicicleta se aproxima a gran velocidad, causando miedo a los que están alrededor de ser arrollados.

➡️ La nueva señal vía P20c indica peligro por la proximidad de un paso para peatones adosado o compartido con un paso para ciclistas. #NuevasSeñales pic.twitter.com/2bsb1yvxuk — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 18, 2025

Ahora, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado que hay una nueva señal para ahorrar disputas y mejorar la convivencia de ambas partes en las calles. Con ella, los peatones podrán ser precavidos y no asustarse ante la presencia de una bicicleta a toda velocidad a su lado. La nueva señal vía P20c indica peligro por la proximidad de un paso para peatones adosado o compartido con un paso para ciclistas.