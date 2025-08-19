TIEMPO
Una masa de aire africano afecta a la calidad del aire en Madrid: ¿cuáles son los municipios más afectados?
Resulta crucial saber qué es lo que debemos hacer para protegernos y conocer si nuestra zona está afectada grave o levemente por este fenómeno
Madrid vuelve a estar en el punto de mira por la mala calidad de su aire. Sí, se disipa la ola de calory tendremos temperaturas más frescas, pero la llegada de una masa de aire africana cargada de polvo en suspensión pone en vilo la salud de los madrileños.
Y es que la exposición a altos niveles de contaminantes como esos puede ocasionar síntomas molestos, como irritación ocular, dolor de garganta, cefaleas, tos persistente o dificultades para respirar. En los casos más graves, los episodios pueden derivar en crisis asmáticas graves o descompensaciones.
Resulta crucial, en estos momentos, saber qué es lo que debemos hacer para protegernos y conocer si nuestra zona está afectada grave o levemente por este fenómeno. A continuación, los municipios de la capital cuyos ciudadanos deben tener especial cuidado con la exposición a este polvo.
¿Cuáles son los municipios más afectados por el polvo procedente de África?
Para paliar los daños de este fenómeno y garantizar la seguridad de los madrileños, los expertos han recomendado no ventilar las viviendas, reducir la actividad física al aire libre, utilizar mascarilla en personas con asma o problemas cardiorrespiratorios y, al conducir, mantener mayores distancias de seguridad.
Además, ha instado especial precaución a los locales de los siguientes municipios, que se encuentran en riesgo máximo. Sigue las recomendaciones de las autoridades al pie de la letra y evita salir durante largos periodos de tiempo a la calle si vives en Puerto de Cotos, Guadalix de la Sierra, El Atazar, Colmenar Viejo, Las Rozas, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Móstoles, Fuenlabrada, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Pardo, Parla, Valdemoro o Aranjuez.
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- Un incendio en un descampado en Delicias provoca una gran columna de humo sobre Madrid
- Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo
- Por qué se llama Toledo: historia, origen y significado del nombre de la ciudad
- Madrid, en alerta por altos niveles de contaminación tras los incendios: estas son las recomendaciones de las autoridades
- Lo viril como concepto articulador del franquismo
- El castillo medieval que parece de cuento y está arrasando en Toledo: es perfecto para una escapada de fin de semana
- El santuario vegano de Madrid que ha inscrito 280 vacas y ovejas en el registro de mascotas: 'Algunos nos llaman hippies y se ríen de nosotros