Una masa de aire africano afecta a la calidad del aire en Madrid: ¿cuáles son los municipios más afectados?

Madrid vuelve a estar en el punto de mira por la mala calidad de su aire. Sí, se disipa la ola de calory tendremos temperaturas más frescas, pero la llegada de una masa de aire africana cargada de polvo en suspensión pone en vilo la salud de los madrileños.

Y es que la exposición a altos niveles de contaminantes como esos puede ocasionar síntomas molestos, como irritación ocular, dolor de garganta, cefaleas, tos persistente o dificultades para respirar. En los casos más graves, los episodios pueden derivar en crisis asmáticas graves o descompensaciones.

Resulta crucial, en estos momentos, saber qué es lo que debemos hacer para protegernos y conocer si nuestra zona está afectada grave o levemente por este fenómeno. A continuación, los municipios de la capital cuyos ciudadanos deben tener especial cuidado con la exposición a este polvo.

¿Cuáles son los municipios más afectados por el polvo procedente de África?

Para paliar los daños de este fenómeno y garantizar la seguridad de los madrileños, los expertos han recomendado no ventilar las viviendas, reducir la actividad física al aire libre, utilizar mascarilla en personas con asma o problemas cardiorrespiratorios y, al conducir, mantener mayores distancias de seguridad.

Además, ha instado especial precaución a los locales de los siguientes municipios, que se encuentran en riesgo máximo. Sigue las recomendaciones de las autoridades al pie de la letra y evita salir durante largos periodos de tiempo a la calle si vives en Puerto de Cotos, Guadalix de la Sierra, El Atazar, Colmenar Viejo, Las Rozas, Alcobendas, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Móstoles, Fuenlabrada, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Pardo, Parla, Valdemoro o Aranjuez.