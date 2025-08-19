Madrid todavía está "estudiando" el recorrido de la Vuelta a España por la Sierra de Guadarrama al que se oponen ecologistas y Parques Nacionales

La Comunidad de Madrid todavía no ha dado su visto bueno a la etapa de la Vuelta a España 2025 prevista para terminar en la Sierra de Guadarrama, a la que ha mostrado su rechazo Ecologistas en Acción por su potencial impacto negativo sobre el entorno, recibiendo el apoyo del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).

La etapa en cuestión, la número 20 y penúltima de la Vuelta, contempla un recorrido total de 165,6 kilómetros que comenzaría en el municipio Robledo de Chavela y terminaría en el Alto de Guarramilla - la montaña también conocida como 'La Bola del Mundo' por las antenas y repetidores instalados en su cima en 1959- tras culminar la ascensión por el Puerto de Navacerrada.

La entidad ecologista ha solicitado la suspensión de los últimos tres kilómetros de esta etapa, de forma que "no acabe en el despropósito de la ascensión a la Bola del Mundo", explica en un comunicado, sino que lo haga en el Puerto de Navacerrada, "como ha sucedido tantas veces en el pasado", o en alguno de los pueblos de la Sierra. Temen que la carrera y todo lo que la rodea pueda dañar un ecosistema ya frágil de por sí y "crecientemente desestabilizado" por la crisis climática.

Un concernimiento compartido por el OAPN, que ha respondido al requerimiento de Ecologistas en Acción mostrando su preocupación porque "la llegada de la carrera no se haga en un enclave urbano", tal y como estipula la normativa relativa a un Parque Nacional, "lo que hace prever posibles afecciones en éste, por ruido, residuos y masificación de personas y vehículos”. Es por ello que, además de pronunciarse al respecto, la entidad ha remitido la solicitud a la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid, el organismo competente en la materia.

Desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional, de quien depende la mencionada Dirección General, afirman que todavía no se ha autorizado el trazado de la competición por territorio madrileño. "La organización de La Vuelta ha solicitado la autorización para este recorrido", apuntan estas fuentes, "y actualmente los técnicos de medio ambiente la están estudiando y elaborando los informes de impacto".

Para Ecologistas en Acción, "la pelota [...] está en el terreno de la organización de la Vuelta ciclista, por una parte; pero sobre todo de las autoridades ambientales de la Comunidad de Madrid, del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, a quienes compete la protección de los valiosos espacios naturales protegidos donde se encuentra la Bola del Mundo”.