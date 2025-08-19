Rivas Vaciamadrid contará con tres nuevas líneas de autobús urbano y mejorará las conexiones con Madrid y el Hospital

Rivas Vaciamadrid contará con tres nuevas líneas de autobús urbano, mejores conexiones con Madrid a través de líneas interurbanas de autobús y un servicio directo con el Hospital del Sureste una vez que entre en vigor el nuevo mapa concesional del transporte público en la región.

El Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (CRTM) ha aprobado los 21 proyectos que contienen las nuevas líneas de transporte regular de viajeros por carretera (autobús) de carácter interurbano y urbano (con excepción de Madrid y Fuenlabrada) de la región.

El Ayuntamiento de Rivas presentó alegaciones para la implantación de las tres líneas urbanas y la ampliación de una línea interurbana con el objetivo de dar un mejor servicio a todos los barrios de la ciudad, llegando a zonas que hasta ahora no estaban cubiertas y prestando servicio a zonas clave de la ciudad como infraestructuras educativas, sanitarias o comerciales y de ocio.

Así, una vez entre en vigor, Rivas contará con tres líneas de bus urbano: la L1 (La Luna - Rivas Pueblo), la L2 (Circular) y la L3 (Rivas Urbanizaciones - Rivas Pueblo). Se da servicio así al crecimiento poblacional y a los nuevos desarrollos urbanísticos previstos. La propia ciudadanía ripense, de la mano del Ayuntamiento y a través del Observatorio de la Movilidad, se implicó en el diseño de las tres nuevas rutas, que fueron presentadas a finales de la legislatura pasada, ha destacado el Consistorio en un comunicado.

Conexión con el Hospital Universitario del Sureste

Además, el Consorcio ha tenido en cuenta la propuesta municipal en relación con la línea 330, que enlaza la ciudad con el Hospital del Sureste, en Arganda del Rey, y seguirá pasando por todos los barrios. De esta forma, la cabecera de la línea estará junto a la estación de Metro de Rivas Urbanizaciones y, desde ahí, dará servicio a buena parte de la ciudad.

El Gobierno municipal ha valorado también de forma positiva que se establezcan líneas de bus interurbano que conecten Rivas con otros municipios de su entorno, como San Fernando de Henares, Coslada o Mejorada del Campo.

En cualquier caso, ha señalado, seguirá solicitando al CRTM que tenga en cuenta a otros municipios cercanos como Torrejón de Ardoz, así como a los distritos de Vicálvaro y de Vallecas, en Madrid capital, a los que también se desplaza con asiduidad la ciudadanía de Rivas.