El Hospital de Torrejón realiza con éxito un implante de válvula aórtica transcatéter y cierre percutáneo de orejuela

El Hospital público Universitario de Torrejón ha completado con éxito su primera intervención combinada de implante de válvula aórtica transcatéter (TAVI) y cierre percutáneo de orejuela izquierda.

Liderado por el jefe del servicio de Cardiología, Iván Núñez Gil, el procedimiento se realizó mediante un abordaje mínimamente invasivo, utilizando un modelo de prótesis aórtica (TAVI) autoexpandible de última generación, lo que permitió tratar de forma segura la válvula aórtica enferma (estrecha) sin necesidad de cirugía abierta, a través de la ingle.

Simultáneamente, se llevó a cabo el cierre de la orejuela izquierda en el mismo paciente, que estaba anticoagulado por fibrilación auricular, para reducir su riesgo de ictus, ha explicado el centro hospitalario en un comunicado.

Dicha intervención busca poder retirar el anticoagulante (como, por ejemplo, el Sintrom) reduciendo también la posibilidad de sangrados. Esto se lleva a cabo colocando en la orejuela (una estructura anatómica de la aurícula izquierda del corazón, con forma de punta de dedo) una prótesis que la ocluye completamente, de manera que no se puedan generar coágulos en su interior.

La orejuela es el lugar del corazón donde se generan con más frecuencia coágulos (>95%) y, ocluyéndola, la probabilidad de que se generen trombos en el corazón desciende mucho, por lo que se pueden retirar los anticoagulantes.

El paciente fue dado de alta en menos de 48 horas, sin complicaciones y con excelente evolución clínica, han apuntado desde el centro hospitalario. En un comunicado, el hospital ha subrayado que este avance le posiciona "en la vanguardia de la cardiología estructural, consolidando su compromiso con ofrecer a la ciudadanía los tratamientos más innovadores y seguros" y supone "un ejemplo destacado de trabajo en equipo multidisciplinar" entre componentes del Instituto Cardiovascular: Cardiología Intervencionista y Cirugía Cardíaca, Ecocardiografía Avanzada y Anestesia Cardiovascular.