Madrid dice adiós a la ola de calor este martes, pero abraza una masa de aire africano: esta es la predicción de la AEMET

Madrid ve la luz al final del túnel. La ola de calor dice adiós tres semanas después de su llegada. Durante la jornada de este martes, la Comunidad de Madrid afrontó un nuevo episodio de mala calidad del aire como consecuencia de la llegada de una masa de aire procedente del norte de África, cargada de polvo en suspensión. Los termómetros alcanzarán los treinta y cuatro grados y no bajarán de los veinte grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). También desaparecen los avisos por altas temperaturas que han acompañado a la región durante los últimos días. Pese a ello, La Sierra volverá a ser el lugar idóneo para finalizar los últimos días de verano.

Las autoridades siguen recomendando extremar precauciones durante estos días. En las últimas horas, varios incendios han azotado distintos puntos de la región. Una colilla mal apagada desencadenó un incendio en el parking del centro comercial Intu Xanadu, al mismo tiempo que en Tres Cantos se calcinaban alrededor de 1.500 hectáreas. Ahora, es turno para la localidad de Colmenar Viejo que ha pasado la noche pendiente del humo y el fuego de los alrededores.

Madrid dice adiós a la ola de calor pero recibe una masa de aire africano

Después de varias semanas de calor incesante, las temperaturas empiezan a tomar valores más agradables. A medida que avance la semana, seguirán descendiendo los termómetros, alcanzando durante las jornadas del miércoles y jueves sus temperaturas más bajas. Las mínimas no superarán los veinte grados, permitiendo un mejor descanso a los madrileños, después de días en los que conciliar el sueño ha sido tarea complicada.

El protagonista de la jornada será la intrusión de aire sahariano, que traerá consigo un notable aumento en las concentraciones de partículas contaminantes, agravando la situación de contaminación crónica que ya padece la región. Con la llegada del polvo africano, los niveles se dispararán, aumentando el riesgo de irritaciones, crisis asmáticas y problemas cardiovasculares. Es por ello que las autoridades recomiendan tomar precauciones durante la jornada del martes y evitar la exposición al aire siempre que no sea necesario.