ESTAFA
Cuidado con el audio que están mandando en Madrid: detrás hay una 'estafa silenciosa'
Los cuerpos de seguridad advierten de un incremento de casos en las últimas horas
Si le llega un mensaje desde un número desconocido y se trata de un saludo corto, amable y aparentemente inofensivo, activa tu alerta. No eres el único que se ha enfrentado a una situación similar en los últimos días. Vecinos de varios distritos madrileños como Carabanchel, Retiro o Tetuán han empezado a recibir estos mensajes que, aunque parecen inocuos, en realidad forman parte de una nueva estrategia de estafa digital que está en expansión. Las autoridades y expertos en ciberseguridad están en al tanto de la situación. Desde la Policía Municipal de Madrid han detectado un incremento significativo de este tipo de casos en los últimos meses.
Este tipo de estafa se aleja de todo lo visto anteriormente. Apelan a la cortesía y caballerosidad para lograr la confianza de la persona que está al otro lado del teléfono. La estrategia resulta efectiva porque no despierta excesivas sospechas al principio. No hay amenazas, chantajes ni sorteos falsos. Solo una conversación educada, iniciada desde un número internacional. Detrás de estos mensajes siempre se esconde un ciberdelincuente cuyo objetivo es obtener nuestros datos o vaciar nuestras cuentas bancarias. Todo comienza con un mensaje aparentemente inofensivo.
Qué buscan con esta estafa
No en todos los casos buscan lo mismo. Algunos optan por dinero, datos personales, y otros simplemente comprobar que el número está activo para luego revenderlo o usarlo en otros fraudes. A veces, incluso llegan a suplantar la identidad de la víctima.
En muchas ocasiones se interpreta como un simple error, pero en caso de responder existe un claro riesgo de incurrir en un nuevo tipo de estafa por medio de la aplicación de WhatsApp.
Cómo identificar la estafa
Los estafadores dejan señales que permiten identificar que se trata de un fraude. Si recibes un mensaje extraño e inesperado activa tu alerta. También deberías sospechar si:
- El número es desconocido y tiene prefijo diferente al español (+34).
- Un saludo genérico.
- La persona insiste en mantener la conversación.
- De forma repentina exige una ayuda económica ante un problema.
Si ya has contestado a uno de estos mensajes, lo más importante es actuar rápido: bloquea el número y márcalo como spam desde WhatsApp. Posteriormente, se recomienda revisar si has compartido algún tipo de información sensible que pueda ser utilizada en su contra y tomar medidas en caso de que así sea.
