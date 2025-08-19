Cinco personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Vallecas

Al menos cinco personas han sido atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio en la madrugada de este martes en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Lago San Martín del madrileño barrio de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.

Así lo ha comunicado la entidad en su cuenta de X, donde ha precisado que los cinco afectados por las llamas, entre los que se encuentran una madre y su hijo y dos mujeres de edad avanzada, han requerido los servicios de Samur-Protección Civil.

Efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han personado en la vivienda, ubicada en la segunda planta de un edificio residencial, y han conseguido extinguir un incendio que tenía abundante combustible y carga de fuego, evitando así que se haya propagado a otras viviendas. No obstante, el piso afectado sí ha quedado completamente dañada e igualmente se han quemado algunos bienes que se encontraban en la terraza del piso inferior.