SUCESOS
Cinco personas atendidas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda en Vallecas
La rápida intervención de los bomberos impidió que las llamas se propagaran a otros pisos del edificio
Al menos cinco personas han sido atendidas por inhalación de humo tras declararse un incendio en la madrugada de este martes en el segundo piso de una vivienda ubicada en la calle Lago San Martín del madrileño barrio de Vallecas, según ha informado Emergencias Madrid.
Así lo ha comunicado la entidad en su cuenta de X, donde ha precisado que los cinco afectados por las llamas, entre los que se encuentran una madre y su hijo y dos mujeres de edad avanzada, han requerido los servicios de Samur-Protección Civil.
Efectivos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid se han personado en la vivienda, ubicada en la segunda planta de un edificio residencial, y han conseguido extinguir un incendio que tenía abundante combustible y carga de fuego, evitando así que se haya propagado a otras viviendas. No obstante, el piso afectado sí ha quedado completamente dañada e igualmente se han quemado algunos bienes que se encontraban en la terraza del piso inferior.
- El castillo medieval que parece de cuento y está arrasando en Toledo: es perfecto para una escapada de fin de semana
- Por qué se llama Toledo: historia, origen y significado del nombre de la ciudad
- El quiosco de Madrid que un vecino ha resucitado vendiendo vinilos: 'Lo que más triunfa es el rock
- Cinco universidades públicas madrileñas se mantienen entre las mil mejores del mundo en el ranquin de Shanghái
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- A reformar sin renunciar: nuevos fichajes, ventas y objetivos del Atlético de Madrid de Simeone
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- De palacios del siglo XVI a pistas de tenis de los años 20: el paseo por las 'desconocidas' quintas de Ciudad Lineal