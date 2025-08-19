Los Bomberos de Madrid advierten: en alerta máxima por riesgo de incendios está prohibido encender barbacoas

España entera está en el punto de mira a consecuencia de los incendios que llevan azotando al país durante semanas. La oleada de fuegos sin precedentes continúa asolando varias regiones de la península, arrasando miles de hectáreas y obligando al despliegue de miles de efectivos, incluidos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los incendios, aunque ya hayan provocado la muerte de cuatro personas y arrasen con las viviendas y los terrenos de miles de ciudadanos, mantienen más de una decena de focos graves activos, lo que ha obligado al desalojo de numerosas poblaciones. Sin embargo, todavía miles de personas no entienden la gravedad en la que España está sumida.

Es así que, durante los fines de semana, la policía y los bomberos sorprenden a 'domingueros' que, pese a la alerta nacional, continúan haciendo barbacoas y saltándose las normas. La prudencia ciudadana y el cumplimiento de los parámetros es crucial para que los fuegos no se propaguen, por lo que hacer cualquier actividad de ocio que involucre fuego en los montes queda totalmente prohibido.

Así lo han explicado los Bomberos de Madrid, refiriéndose a un incidente que ocurrió este fin de semana en Navarra, donde la Policía Foral localizó a grupos de ciudadanos realizando barbacoas en espacios naturales a pesar de la advertencia oficial por las altas temperaturas y la falta de lluvias recientes.

Está totalmente prohibido hacer barbacoas o encender cualquier tipo de fuego en el campo en periodos de alerta máxima por incendios. La fuerza policial, además, solicita a los ciudadanos informar sobre cualquier situación de riesgo ante la actual ola de calor y escasez de precipitaciones, subrayando que la seguridad depende de la colaboración de todos.