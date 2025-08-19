Ayuso ya planteó la necesidad de crear una Secretaría de Estado de Emergencias y una Ley de Coordinación ante los incendios

En la línea de lo que viene diciendo en los últimos días, cuando ha defendido en varias ocasiones la necesidad de una mayor coordinación y prevención contra los incendios, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya abogó hace ocho meses por una serie de medidas de carácter nacional para reforzar y coordinar la respuesta ante catástrofes como los voraces incendios forestales que están asolando España este verano.

Fue durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Cantabria el pasado mes de diciembre, cuando la líder de la Comunidad de Madrid aprovechó su intervención para reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la creación de una Secretaría de Estado de Emergencias “con refuerzo de los sistemas de prevención, mando y coordinación del Estado ante catástrofes de interés nacional”; así como la aprobación de una Ley de Coordinación de Servicios de Extinción de Incendios y Salvamentos, que permita emplear de forma más eficiente los alrededor de 22.000 bomberos disponibles en los más de 120 servicios de todo el país.

Dos propuestas que coinciden con sus palabras de la semana pasada, cuando en una visita a la zona afectada por el fuego de Tres Cantos aseguró que lo que procede en momentos como este es "poner todos los medios" a disposición de las regiones asoladas por el fuego. Y es que frente a un incendio, "no existen fronteras", pues el patrimonio natural y los montes "son de todos", recordó Ayuso, para quien lo primordial ahora es "ayudar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

Ahondando en la cuestión, al día siguiente la presidenta madrileña argumentó que para evitar los incendios que asolan España lo que hay que hacer es "destinar más políticas, especialmente en prevención", porque "tres o cuatro aviones no cambia el efecto devastador del fuego": "Lo que hay que es mantener los campos mucho más limpios, dejarse de burocracia rígida, muchas veces por grupos de presión que nos impiden limpiar márgenes de los ríos, desbrozar y que se dejan llevar por agendas ideológicas que no son nada efectivas", añadió Ayuso.

En este sentido, la jefa del Ejecutivo autonómico subrayó que Madrid es la región con mayor inversión por hectárea de todo el país: "La Comunidad Madrid cuenta con la mayor inversión en prevención por hectárea de España, con los mejores medios de los mejores medios de Europa, estamos poniendo en marcha numerosas medidas porque hay que prevenir los incendios, luego ya las cifras son distintas según las circunstancias, pero la prevención es la clave en todo ello".