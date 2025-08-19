Apagones en Madrid hoy: qué municipios han sufrido cortes de luz y por qué se repetirán en unos días

Por momentos, y salvando claramente las distancias, varios madrileños experimentarán durante los próximos días una sensación similar a la que se vivió durante aquel fatídico 28 de abril. Desde comienzos de esta semana, se producirán cortes eléctricos que, en este caso, se realizan como plan de mantenimiento programado por la compañía i-DE, del Grupo Iberdrola. Dichas tareas se extenderán durante varios días y afectan varios puntos de la región, incluida la capital. "Para garantizar la calidad del servicio y la seguridad de las instalaciones, nos vemos obligados a realizar cortes en el suministro eléctrico", explica la empresa a través de su portal web.

Los cortes no serán simultáneos, tampoco de larga duración, sino que se trata de una serie de cortes de manera escalonada y organizada para causar el menor perjuicio posible, afectando a determinadas calles y hogares.

Por medio de un comunicado a través de su web, la compañía explica que las labores de mejora se extenderán entre el 18 y el 23 de agosto y además habilita un listado de zonas afectadas para que todos los ciudadanos puedan preveer los cortes de luz y preparar sus hogares con antelación.

Áreas afectadas por cortes de luz

Este martes 19 de agosto, se esperan apagones programados en diferentes puntos de la capital, así como en varias localidades de la región. Entre ellos, se encuentran Alalpardo/Valdeolmos-Alalpardo, El Álamo, Pinto y Torrelodones, además de varios barrios de Madrid capital.

Por último, la compañía subraya que los horarios son orientativos y, en caso de finalizar antes de tiempo, la luz se restablecerá de forma inmediata. Los cortes podrían oscilar entre los 15 minutos y las 4 horas de duración. Además, desaconsejan cualquier manipulación en sus instalaciones domésticas mientras duren las labores de mejora, debido a que un restablecimiento repentino podría ocasionar graves accidentes.

Áreas afectadas el 19 de agosto: