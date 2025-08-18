Washington en miniatura: este es el municipio madrileño que se ha convertido en la 'minicapital’ de Estados Unidos

Madrid lo tiene todo. Desde restaurantes en los que probar la mejor gastronomía fusión a paisajes inimaginables que recuerdan a otras partes del mundo. La capital alberga planes para todas las edades y públicos y, por ello, triunfa tanto entre los turistas.

Lo cierto es que si quieres visitar una localización que te permita absorber la cultura de muchos sitios a la vez, Madrid será tu lugar ideal gracias a los homenajes que hace a diferentes países del mundo.

Hasta la fecha, pocos superan el haber emulado el diseño entero de una ciudad, pero Madrid ofrece a los turistas que vengan a visitar la ciudad una experiencia en la que podrás matar dos pájaros de un tiro: visitar Europa y América.

Para quien nunca haya estado en Washington y no tenga el suficiente dinero para unos billetes de tren a este destino, ¡tenemos buenas noticias! La embajada de Estados Unidos en Madrid ha recordado en sus redes sociales que Aranjuez y Washington tienen una misma condición que las hace únicas. Ambas ciudades comparten el mismo diseño urbano, con las mismas avenidas radiales, distribución de edificios e, incluso el meandro del río.

¿Qué se puede ver en Aranjuez en un día?

Sí, has leído bien. Visitar Aranjuez, un pequeño y encantador municipio de Madrid, equivale a visitar la espectacular y grandiosa capital de Estados Unidos. Y es que Washington se basó en el diseño previo de Aranjuez, de este modo, podría decirse que la capital de Estados Unidos está confeccionada de esa forma gracias a una localidad madrileña.

Así lo explica Francisco Manzano, uno de los miembros del grupo de investigación. Según sus indagaciones, el cartógrafo Pierre L'Enfant tomó la decisión de llevarse Aranjuez a Estados Unidos cambiando su escala. "Hace la misma disposición de los edificios principales de la ciudad, la disposición de las 12 avenidas radiales de Washington y todo el sistema de calles trapezoidales de la ciudad estadounidense son el diseño de los jardines de la localidad española", ha señalado.

Por lo tanto, si quieres cruzar el charco pero no tienes suficiente dinero o tiempo libre, no dejes de visitar Aranjuez este verano. Enamórate de sus calles y busca similitudes con la capital de Estados Unidos. Algunos de los emplazamientos que no te puedes perder en tu viaje son: el Palacio Real, el Jardín de la Isla y el Museo de la Vida.