TIEMPO
Madrid, en alerta amarilla por temperaturas máximas: así es la previsión de la Aemet para este lunes
Las temperaturas máximas experimentarán un descenso que situará los termómetros una máxima de 37 grados
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha comunicado que la capital estará en alerta amarilla por temperaturas máximas este lunes. Se ha activado el aviso en el área metropolitana y el Corredor del Henares. El pronóstico apunta a cielos poco nubosos desde la madrugada hasta las 12:00, mientras que a partir de mitad del día la nubosidad aumentará.
Las temperaturas máximas experimentarán un descenso que situará los termómetros una máxima de 37 grados, mientras que las mínimas se mantendrán en torno a los 25. También se puede dar alguna tormenta ocasional en la Sierra durante la tarde y a alguna tormenta seca en el resto de la Comunidad.
Por otro lado, el viento soplará flojo variable de madrugada, tendiendo a suroeste moderado durante las horas centrales, y con posibilidad de rachas fuertes acompañando a las tormentas en la región. Los termómetros oscilarán entre los 25 °C y los 36 °C en Madrid; los 23 °C y 38 °C en Alcalá de Henares; los 22 °C y los 36 °C en Aranjuez; 20 °C y los 34 °C en Collado Villalba; los 24 °C y los 36 °C en Getafe y 22 °C y los 36 °C en Navalcarnero.
¿Qué tiempo hará mañana en Madrid?
Por otro lado, mañana será un día con pocas nubes. Los habitantes de Madrid verán cómo las temperaturas sufren un descenso, con mínimas de 21 grados y máximas de 34.
Consejos del Ayuntamiento para frenar el calor
El Ayuntamiento de Madrid ha publicado una serie de recomendaciones que deberían ayudarnos a reducir los efectos adversos de esta incesante ola de calor. Si las altas temperaturas te están afectando más de la cuenta, atento a esta lista de consejos para sobrellevar el día a día:
- Dúchate o refréscate a menudo.
- Mantén la casa fresca, bajando toldos y persianas.
- Utiliza gafas de sol, sombrero y crema protectora.
- Utiliza ropa clara, amplia y ligera, así como calzado transpirable.
- Bebe agua frecuentemente.
- Intenta salir de casa por la mañana o al atardecer, y siempre por la sombra.
- Limita las actividades deportivas o laborales al aire libre.
- No permanezcas en un coche parado o sin aire acondicionado.
- Extrema las precauciones con personas de riesgo.
- Si sospechas que puedes padecer algún síntoma importante, busca atención sanitaria.
