Así ha sido el rescate en El Atazar de 19 personas que cayeron al agua haciendo kayak

Espectacular rescate de una veintena de personas que cayó al agua haciendo kayak. Hasta 19 personas han tenido que ser evacuadas este domingo 17 de agosto. Los afectados se encontraban practicando kayak en el embalse madrileño del Atazar cuando una fuerte racha de viento volcó varias embarcaciones provocando que sus integrantes cayesen al agua. Los servicios de emergencias rescataron con éxito a todos los implicados sin que hubiese que lamentar ningún herido de gravedad.

Según se ha trasladado desde Bomberos de la Comunidad de Madrid, el aviso se dio inicialmente sobre las 19:05 alertando sobre 27 personas desaparecidas, aunque una vez se personaron en el embalse el número se redujo "a unas 12 o 15".

Finalmente, los servicios de emergencias asistieron a 19 personas. Todas las personas se encuentran ilesas y solo ha habido heridos leves. Una vez rescatados, todos fueron trasladados a la Casa de la Cultura de El Berrueco.

El dispositivo de rescate, mediante helicóptero y lanchas motoras, fue efectuado por Bomberos de la Comunidad de Madrid y por el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112). También intervinieron Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y la Guardia Civil.