El impacto de los pisos turísticos lastra la reputación del turismo en Madrid pese al éxito en la internacionalización de la ciudad

El problema de la masificación y el impacto de los pisos turísticos en el acceso a la vivienda lleva lastra la percepción del turismo en Madrid, hasta el punto de ‘suspender’ con una puntuación de 4,2 sobre 10 tras una caída de un punto en solo un trimestre, a pesar del éxito alcanzado por la ciudad en su estrategia de internacionalización y diversificación. Así lo advierte la consultora LLYC, que, en colaboración con Prensa Ibérica, mide ese sentimiento a partir de las redes sociales, foros especializados y medios digitales en su Barómetro de Percepción Turística.

De hecho, la valoración es la más baja desde que se iniciaron estas mediciones en 2022, cuando alcanzó una nota del 7,6, según apunta Juan Eduardo Hernández, miembro del equipo de la consultora que elabora el barómetro. Un descenso progresivo que va en paralelo a la tendencia nacional. Hace tres años, el grueso de la conversación social giraba en torno a aspectos positivos, pero en la actualidad la mayoría son negativos, añade Hernández.

"La temperatura turística ha disminuido notablemente durante los últimos tres años, concretamente se registra una pérdida de 2,5 puntos" en esos tres años, resalta el informe, "Esta tendencia a la baja sugiere una creciente insatisfacción social hacia el turismo, influenciada por factores como la masificación, el impacto ambiental o las tensiones socioeconómicas asociadas", añade.

En el segundo trimestre del año, la valoración a escala nacional descendió 1,2 puntos hasta llegar a un suspenso del 4,7. Cataluña (con un 3), País Vasco (3,9), Comunidad Valenciana (4) y Baleares (4,1) son las cuatro comunidades con peor nota que Madrid. Por el contrario, Extremadura (7,2) y Castilla y León, Asturias y Aragón (las tres con un 7,1) son aquellas en las que mejor se valora aún el fenómeno turístico.

Resultados del Barómetro de Percepción Turística sobre Madrid. / LLYC

El informe subraya el debate sobre el éxito logrado en el crecimiento del turismo internacional en la capital de España, que se constata en el hecho de que ya supera al de procedencia nacional y que en el primer semestre se dejó 9.000 millones de euros. La ciudad ha sido reconocida como uno de los diez destinos internacionales más demandados para el verano, según el informe 'Travel Report 2025'. La ciudad se ha consolidado como un ‘hub’ turístico de referencia en Europa y “la estrategia de promoción internacional de Madrid ha sido clave para mantener este impulso”.

Descentralización

El estudio destaca la campaña 'Te faltan calles', que busca descentralizar el turismo en la ciudad, invitando a turistas y madrileños a descubrir nuevos rincones más allá de las zonas habituales. Esta campaña es parte de un esfuerzo por diversificar la oferta turística y reducir la saturación en el centro de la ciudad, promoviendo áreas menos conocidas, pero igualmente ricas en cultura y patrimonio. “Esta iniciativa representa un cambio significativo en la gestión del turismo en Madrid, que tradicionalmente se ha centrado en los puntos más emblemáticos”, valora.

Además, la capital ha reforzado su posición como un epicentro de eventos culturales y deportivos, atrayendo a miles de visitantes. Y también se ha consolidado como un destino de referencia en el turismo de reuniones, incentivos, congresos y eventos, con un impacto económico significativo de 5.674 millones de euros durante 2024. “Este sector ha sido clave para la economía local, atrayendo a profesionales de todo el mundo y generando oportunidades de negocio en diversos sectores”, refleja el informe. Y subraya que “este tipo de turismo no solo genera ingresos directos, sino que también promueve la imagen de Madrid como un destino moderno y dinámico”.

Y añade como otro gran factor positivo la apuesta por “posicionar a Madrid como uno de los destinos más demandados por familias para sus viajes de otoño e invierno, destacando su oferta diversa y accesible para todos los miembros de la familia”. “La estrategia de Madrid se centra en resaltar los valores culturales y naturales de la región, ofreciendo alternativas que se adaptan a diferentes intereses y edades”, añade. En esta línea considera estratégica la Guía Turismo Familiar, que ofrece 200 planes para disfrutar de la riqueza cultural, natural y gastronómica de la región.

Gestión y vivienda

Sin embargo, todos estos logros se ven ensombrecidos en el debate público por los problemas de gestión de los pisos turísticos y la masificación. Durante el segundo trimestre del año, “la problemática de los pisos turísticos ilegales en Madrid ha cobrado mayor relevancia”, lo que ha generado “un fuerte descontento entre los residentes, quienes denuncian que estos alojamientos están expulsando a los vecinos de sus barrios y contribuyendo al aumento del precio de la vivienda”. Además, el informe recoge la controversia en torno al Plan Reside, que permite transformar en determinadas circunstancias edificios residenciales en pisos turísticos.

Las conversaciones en torno al turismo en Madrid Temáticas positivas Crecimiento del turismo internacional Descentralización del turismo Impacto económico del turismo de reuniones Promoción del turismo familiar Innovación en el transporte turístico de Madrid Temáticas negativas Proliferación de pisos turísticos ilegales Impacto negativo del Plan Reside en la vivienda Descontento por la gestión del turismo Problemas de seguridad y salubridad en Barajas Conflictos por la regulación de viviendas turísticas

En comparación con el trimestre anterior, “las tensiones han aumentado, con denuncias y acciones legales contra el Ayuntamiento por su gestión de las viviendas turísticas”, explica el Barómetro. “La percepción pública es que la regulación actual no es suficiente para controlar el fenómeno de las viviendas ilegales, que sigue creciendo sin control. Los ciudadanos exigen una regulación más estricta y efectiva que garantice el derecho a la vivienda y proteja a los barrios de la gentrificación y la expulsión de sus residentes” añade.

Y junto con el problema de la vivienda, la polémica en torno a la presencia de personas sin hogar en el aeropuerto de Barajas añadió otro elemento negativo en el debate sobre el turismo. “Estos problemas han erosionado la percepción de seguridad del aeropuerto, que es una de las principales puertas de entrada para turistas e inversores en Madrid” advierte el informe de LLYC.

Problemas nacionales

A escala nacional, el volumen de conversación social en torno al turismo ha caído un 6,9 %, entre 2022 y 2025 "registrando además un sentimiento cada vez más hostil". De hecho, el interés se centra ahora en temas controvertidos. En 2022, las principales temáticas a la hora de hablar sobre el turismo se centraban en aspectos positivos, como la contribución a la economía o el atractivo del país. En 2025, en línea con un debate social más hostil, los temas más comentados giran en torno a temáticas controvertidas, como la gentrificación o la seguridad. "Este giro temático evidencia que la sociedad se muestra cada vez más vulnerable a las consecuencias del turismo", explica el informe.

Resultados nacionales del Barómetro de Percepción Turística. / LLYC

Hernández subraya que las valoraciones experimentan vaivenes estacionales. "Mientras el debate es más positivo a principio y finales de año, empeora en el tramo central, entre Semana Santa y el otoño", es decir la temporada de mayor afluencia turística. Para llegar a estas conclusiones, LLYC ha analizado prácticamente 5 millones de mensajes y publicaciones a lo largo de estos tres años.

A escala territorial, Cataluña y Extremadura representan los dos extremos opuestos en la percepción del turismo. La primera es el principal destino de turistas internacionales y el segundo de los nacionales, pero es la región con peor reputación, debido a las protestas contra el turismo masivo, “a la pérdida de identidad en Barcelona” y a “la 'elitización del turismo', que amenaza con desplazar a los residentes locales y cambiar la esencia de la ciudad”, entre otras cosas. En el lado contrario está Extremadura, una de las regiones que menos visitas recibe, tanto de extranjeros como de nacionales, con la cultura y la naturaleza como las principales temáticas del discurso digital.