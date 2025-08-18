TRANSPORTE

Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo

Los trenes de la línea 7 ya efectúan parada en Pueblo Nuevo, pero el tiempo estimado para recuperar el servicio en la L5 superó los 15 minutos previstos

Tren de Metro de Madrid.

Tren de Metro de Madrid. / COMUNIDAD DE MADRID / Europa Press

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Metro de Madrid, según ha confirmado a este medio, ha restablecido el servicio en la Línea 5 y la circulación de trenes funciona con normalidad tras un incidente registrado en la tarde de este lunes. El problema se originó por una avería en un tren que comenzó a emitir humo mientras circulaba, lo que obligó a evacuar el convoy de forma preventiva.

Por seguridad, y a petición de la Policía, Metro cerró temporalmente las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo, además de interrumpir la circulación, en ambos sentidos, entre Suanzes y Ventas.

Durante la incidencia, Metro informó inicialmente de "causas ajenas al servicio" como motivo de la interrupción. Más tarde, se confirmó que la avería del tren y la intervención de la Policía fueron los motivos del cierre. Una vez resuelta la incidencia y verificado que no había riesgo, todas las estaciones afectadas han reabierto y la circulación de trenes en la Línea 5 se ha reanudado por completo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas