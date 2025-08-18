Restablecida la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid tras una avería que obligó a cerrar las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo

Metro de Madrid, según ha confirmado a este medio, ha restablecido el servicio en la Línea 5 y la circulación de trenes funciona con normalidad tras un incidente registrado en la tarde de este lunes. El problema se originó por una avería en un tren que comenzó a emitir humo mientras circulaba, lo que obligó a evacuar el convoy de forma preventiva.

Por seguridad, y a petición de la Policía, Metro cerró temporalmente las estaciones de Quintana y Pueblo Nuevo, además de interrumpir la circulación, en ambos sentidos, entre Suanzes y Ventas.

Durante la incidencia, Metro informó inicialmente de "causas ajenas al servicio" como motivo de la interrupción. Más tarde, se confirmó que la avería del tren y la intervención de la Policía fueron los motivos del cierre. Una vez resuelta la incidencia y verificado que no había riesgo, todas las estaciones afectadas han reabierto y la circulación de trenes en la Línea 5 se ha reanudado por completo.