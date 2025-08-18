Mahou San Miguel y Viena Capellanes, entre los Premios Alimentos de España en 2025

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha otorgado el Premio Alimentos de España 2025, en la modalidad de Industria Alimentaria, a la compañía española con sede central en Madrid Mahou, mientras que el de Restauración ha ido a parar a la cadena madrileña Viena Repostería Capellanes.

Asimismo, el galardón extraordinario ha recaído en el colectivo de cocineros rurales, en reconocimiento a la destacada labor profesional, social y cultural que desarrollan, según consta en la orden ministerial de concesión de los galardones publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El jurado ha valorado que los cocineros rurales representan "un modelo ejemplar entre cocina y territorio, ya que trabajan con productores locales y valoran los alimentos de proximidad" y que con su actividad impulsan la sostenibilidad del sistema alimentario, preservan el patrimonio gastronómico y fortalecen el tejido económico rural, según destacó Agricultura en un comunicado.

Los Premios Alimentos de España, creados en 1987, son un reconocimiento a la excelencia, innovación y compromiso de las empresas. Este reconocimiento se engloba en la campaña El país más rico del mundo para reforzar la marca España como potencia alimentaria y gastronómica de calidad.

En esta edición, estos han sido los premiados:

Industria Alimentaria: Mahou (Madrid)

Iniciativa Emprendedora: Vacum Carnes de Lujo (Valencia) y Panduru Economía Circular (Asturias)

Innovación: Remolonas Foods (Valladolid)

Internacionalización Alimentaria: Consorcio Español Conservero (Cantabria)

Producción Ecológica: Komvida Kombucha (Badajoz)

Producción de la Pesca y Acuicultura: Interfish España (Pontevedra)

Comunicación: José María Montero, director del programa Tierra y Mar de Canal Sur TV.

Promoción: Interporc (Madrid)

Restauración: Viena Repostería Capellanes (Madrid)

Iniciativa para la Reducción del Desperdicio Alimentario: Fundación Formació i Treball (Barcelona).

El Departamento ha señalado que los premiados tendrán preferencia en las acciones de promoción diseñadas por el ministerio y que la gala de entrega de los galardones se celebrará en otoño.