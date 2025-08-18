¿Por qué se llama así el paseo de la Castellana? Historia, origen y significado de una de las avenidas más importantes de Madrid

No es un secreto. El paseo de la Castellana es una de las arterias más importantes de Madrid. Quizá no sea uno de los más céntricos de la capital, pero sí es de los más transitados. Su longitud supera los seis kilómetros, empezando en la plaza de Colón y terminando en el parque empresarial Cuatro Torres Business Area, donde están los rascacielos más altos de la capital.

La mayoría de los madrileños habrá atravesado la Castellana miles de veces, ya sea paseando, en autobús o en Metro. Y es que, aunque muchos paseemos por esta avenida con mirada distraída y rumbo a otro lugar, lo cierto es que vale la pena detenerse en cada uno de sus rincones y conocer más acerca de su historia, origen y cultura.

Sí, sabemos todo lo que hay en la Castellana, desde edificios empresariales a restaurantes perfectos para el afterwork y tiendas de lujo, pero ¿sabes por qué este lugar recibe el nombre que tiene?

¿Por qué se llama así el paseo de la Castellana?

Los primeros planos de esta vía que modernizaría Madrid son del plan Castro, de mediados del siglo XIX. La capital necesitaba crecer de una forma ordenada y ensancharse para dar cabida a la gente que llegaba a ella. Pero, ¿por qué ese nombre?

En 1830, Fernando VII encargó levantar un monumento para celebrar el nacimiento de su hija, quien sería posteriormente la reina Isabel II. Así, se construyó una fuente, denominada el arroyo de la Fuente Castellana, que dio nombre al paseo. La primera piedra se puso en 1833 y la construcción incluía un pilón y una gran columna, por lo que también era conocida como la Fuente del Obelisco.

El arroyo, asfaltado desde hace más de 150 años, recibía el nombre de arroyo de la Fuente Castellana, que estuvo ubicada en lo que es hoy la glorieta de Emilio Castelar. El monumento fue modificado y trasladado posteriormente a otros lugares de la ciudad. A día de hoy, si te pica la curiosidad, puedes visitar el antiguo obelisco que decoraba la anterior Fuente de la Castellana en Madrid Río.

Los otros nombres del paseo de la Castellana

Ahora, el paseo de la Castellana no siempre se llamó así. Esta avenida contó con otros nombres en el pasado. En el siglo XIX, tuvo denominaciones como paseo de Isabel II y paseo de las Delicias de la Princesa, en honor a la hija de Fernando VII.

A principios del siglo XX, se bautizó como avenida de la Libertad, nombre que incluía también a otros dos famosos paseos de la capital: el del Prado y el de Recoletos. En 1936, pasó a ser conocida como avenida de la Unión Proletaria, pero esta denominación solo duró tres años, ya que en 1939 se convirtió en la avenida del Generalísimo.

Su actual nombre lo recibió en 1980, cuando el Ayuntamiento de Madrid decidió devolver a las calles sus denominaciones previas a la fecha de la proclamación de la Segunda República. Así, la avenida del Generalísimo pasó a ser el paseo de la Castellana.