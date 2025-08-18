Un incendio en un piso de Fuenlabrada deja cuatro heridos, uno de ellos con una intoxicación por inhalación de humo leve

Un incendio declarado este lunes en un bloque de viviendas de Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, ha provocado que una de las cuatro personas afectadas por inhalación de humo tuviera que ser trasladada al hospital, aunque su estado es leve.

El suceso ocurrió poco antes del mediodía en un edificio de ocho plantas situado en el número 7 del Paseo de Riazor. Según informaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el fuego se originó en una habitación de la séptima planta, donde se estaban realizando trabajos de reforma. Las llamas se propagaron rápidamente al pasillo y también rompieron la fachada del edificio.

Aunque el incendio afectó directamente solo a una habitación, el humo se extendió por toda la vivienda, lo que provocó que una mujer de 40 años que se encontraba dentro tuviera que ser atendida por intoxicación leve por inhalación de humo. Tras ser atendida en el lugar, fue trasladada al Hospital de Fuenlabrada, donde quedó ingresada con pronóstico favorable.

Además, los servicios médicos del SUMMA 112 atendieron a otras tres personas —un agente de la Policía Local y dos vecinos del edificio— que también sufrieron una inhalación leve de humo. Estas personas no requirieron traslado y fueron dadas de alta en el lugar.

Al lugar acudieron seis dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que rescataron a la mujer atrapada en el piso afectado y lograron extinguir el incendio antes de que se propagara a otras viviendas. Gracias a su rápida intervención, el resto de los vecinos pudo regresar a sus hogares sin mayores inconvenientes.

Por su parte, la Policía Local ha iniciado una investigación para determinar las causas que provocaron el incendio, que todavía no han sido esclarecidas.