Un incendio en un descampado en Delicias provoca una gran columna de humo sobre Madrid

Un incendio de vegetación en un descampado en la zona de Delicias ha desatado la alarma este lunes por la tarde al provocar una gran columna de humo e intenso olor a quemado en el sureste de la capital.

En concreto, el incendio se ha originado en la calle Párroco Eusebio Cuenca, en una zona sin urbanizar próxima al Espacio Delicias y las vías del ferrocaril, donde las llamas han afectado a rastrojos y vegetación.

Hasta tres dotaciones de Bomberos municipales se encuentran trabajando en la extinción del fuego, según fuentes de Emergencias de Madrid, que apuntan a que el fuego, cuyo origen se desconoce por el momento, no reviste gravedad.

