El Gregorio Marañón podrá por primera vez en España realizar trasplantes parciales de corazón en bebés

Acaban de nacer y ya presentan una cardiopatía congénita que pone en jaque su futuro. Estos recién nacidos con una disfunción valvular cardíaca reciben un trasplante de corazón que no crece con el paciente; y a medida que el niño se desarrolla, tienen que ir cambiándose a través de nuevas cirugías para adaptarlas al tamaño del corazón. Eso era tradicionalmente. Ahora el Hospital General Universitario Gregorio Marañón vuelve a situarse a la cabeza de la cirugía cardíaca infantil. Este centro público de la Comunidad de Madrid es el primero en España en implementar el trasplante parcial de corazón en bebés. Esta innovadora técnica busca evitar múltiples operaciones en niños con cardiopatías congénitas al permitir que el tejido trasplantado crezca con el paciente.

La técnica, avalada por la Oficina Regional de Trasplantes de Madrid y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), consiste en trasplantar solo una parte del corazón, específicamente un conducto valvulado como la válvula aórtica o pulmonar. Este método se aplica a recién nacidos menores de un año que necesitan una cirugía valvular pero no presentan un fallo cardíaco global.

Actualmente, los niños con estas cardiopatías congénitas reciben implantes que no crecen con ellos, lo que los obliga a someterse a varias operaciones a lo largo de su vida. El doctor Juan Miguel Gil-Jaurena, jefe de Cirugía Cardiaca Infantil del hospital, explica que la clave de esta nueva estrategia es que el tejido valvular humano trasplantado pueda crecer con el niño, lo que abre la puerta a una solución duradera: "Sabemos por experiencia que cuando trasplantamos el corazón entero, este crece con el paciente. De igual forma, si esto ocurre con todo el órgano, también sucede con una parte del mismo".

Esta innovadora estrategia también optimiza las limitadas donaciones de corazón infantil. Se aprovechan las donaciones en tres escenarios clave: cuando hay un corazón sano disponible pero no un receptor compatible en ese momento, cuando el músculo cardíaco del donante no es viable, pero las válvulas sí y en el trasplante dominó, donde un niño que recibe un corazón completo puede donar sus propias válvulas.

Para mantener las garantías de todo el proceso, se seguirá estrictamente todos los pasos de un protocolo de trasplante de corazón convencional, aunque lo que se vaya a implantar sea solo una parte y no todo el órgano.

La técnica se dirige a niños muy pequeños, especialmente menores de un año, ya que son los que más se benefician de una solución con capacidad de adaptación al crecimiento corporal. "Estamos ofreciendo una alternativa que podría convertirse en la primera opción de tratamiento en el futuro. Y en caso de no encontrar donante en un tiempo prudencial, se realizaría la cirugía habitual, como hasta ahora", afirma Gil Jaurena.

Una trayectoria de innovación

El equipo del Gregorio Marañón ha estado trabajando durante más de un año con el hospital estadounidense de Duke University, que ha liderado esta técnica, que ahora inicia su aplicación clínica en España y a la que se suman los hospitales 12 de Octubre y La Paz, también de la Comunidad de Madrid.

Esta innovación se suma a otros hitos del hospital, como el primer trasplante infantil AB0 incompatible en España (2018) y el primer trasplante de este tipo en asistolia a nivel mundial (2021), consolidando su trayectoria en el desarrollo de la cirugía pediátrica en España.