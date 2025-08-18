Excavar el Atapuerca madrileño: un nuevo yacimiento busca neandertales en Pinilla del Valle

La Sierra Norte madrileña vuelve a convertirse en el epicentro de la investigación paleontológica europea con el arranque de la 24ª campaña de excavación en el Valle de los Neandertales. Este año, la expedición científica dirigida por Enrique Baquedano (MARPA), Juan Luis Arsuaga (Universidad Complutense) y Alfredo Pérez-González presenta una novedad histórica: la exploración de un yacimiento completamente nuevo dentro del complejo arqueológico.

El descubrimiento más espectacular de las últimas décadas en este enclave llegó en 2023 con el hallazgo de un molar hominino de más de 480.000 años de antigüedad en la Cueva DesCubierta. Las dataciones realizadas por el profesor Hai Cheng, referencia mundial en cronología arqueológica, han confirmado que este sitio alberga algunos de los sedimentos fósiles más antiguos de la Península Ibérica.

Imágenes de las excavaciones realizadas en Pinilla del Valle. / COMUNIDAD DE MADRID

Este descubrimiento sitúa a Pinilla del Valle en la misma liga que yacimientos de renombre internacional como Atapuerca en Burgos, la Cuenca Guadix-Baza en Granada o la Cueva de Aroeira en Portugal, convirtiéndolo en el único enclave de la Comunidad de Madrid donde se han documentado restos de homínidos anteriores al Homo sapiens.

Desafíar los paradigmas científicos

Lo que hace verdaderamente único a este yacimiento son los comportamientos rituales documentados en sus habitantes neandertales. Los arqueólogos han demostrado que estas poblaciones utilizaban cráneos de grandes herbívoros —bisontes, uros, ciervos y rinocerontes— como trofeos de caza durante generaciones, un comportamiento sin precedentes en el registro arqueológico neandertal europeo.

Este hallazgo, que mereció la portada de la prestigiosa revista Nature Human Behaviour, está revolucionando la comprensión científica sobre la complejidad cognitiva de los neandertales y su capacidad para el pensamiento simbólico, tradicionalmente atribuida exclusivamente al Homo sapiens.

Un mes de investigación intensiva

La campaña, que se extenderá hasta el 15 de septiembre, se centra en dos objetivos principales: continuar la exploración del nuevo yacimiento para ampliar el conocimiento sobre la ocupación humana en la Sierra Norte, y determinar la cronología exacta del tecno-complejo hallado en Cueva Chica, que podría corresponder al período auriñaciense o gravetiense del Paleolítico Superior.

La relevancia internacional del proyecto quedó patente el año pasado cuando Baquedano presentó estos descubrimientos en el Congreso Anual de la Sociedad de Arqueología Americana en Nueva Orleans, consolidando a Pinilla del Valle como referencia mundial en el estudio neandertal.