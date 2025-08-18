SEGURIDAD VIAL
Atención motoristas de Madrid: empieza la campaña especial de vigilancia de motos de la Policía Municipal
Durante toda la semana se controlarán aspectos como el uso del casco y el respeto a los límites de velocidad
Madrid
La Policía Municipal de Madrid ha dado comienzo este lunes 18 de agosto la Campaña de Vigilancia y Control de Motocicletas, que se extenderá durante toda la semana por las vías y carreteras de la capital.
Tal y como ha informado el cuerpo local a través de sus redes sociales, se controlará principalmente que los conductores usen casco, empleen la señalización de forma correcta, tengan la ITV en vigor, estancionen adecuadamente y respeten los límites de velocidad.
"Conducir con responsabilidad es la mejor forma de llegar a destino", concluye con un consejo de seguridad vial el mensaje compartido por la Policía Municipal en su perfil de la red social X (antes, Twitter).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El castillo medieval que parece de cuento y está arrasando en Toledo: es perfecto para una escapada de fin de semana
- Por qué se llama Toledo: historia, origen y significado del nombre de la ciudad
- Cinco universidades públicas madrileñas se mantienen entre las mil mejores del mundo en el ranquin de Shanghái
- Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
- A reformar sin renunciar: nuevos fichajes, ventas y objetivos del Atlético de Madrid de Simeone
- El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
- De palacios del siglo XVI a pistas de tenis de los años 20: el paseo por las 'desconocidas' quintas de Ciudad Lineal
- Dos aceites de Toledo elegidos entre los mejores del mundo en un prestigioso concurso internacional