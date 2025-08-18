SEGURIDAD VIAL

Atención motoristas de Madrid: empieza la campaña especial de vigilancia de motos de la Policía Municipal

Durante toda la semana se controlarán aspectos como el uso del casco y el respeto a los límites de velocidad

Archivo - Motos de la Policía Municipal de Madrid.

Archivo - Motos de la Policía Municipal de Madrid. / EUROPA PRESS - Archivo

Javier Niño González

Madrid

La Policía Municipal de Madrid ha dado comienzo este lunes 18 de agosto la Campaña de Vigilancia y Control de Motocicletas, que se extenderá durante toda la semana por las vías y carreteras de la capital.

Tal y como ha informado el cuerpo local a través de sus redes sociales, se controlará principalmente que los conductores usen casco, empleen la señalización de forma correcta, tengan la ITV en vigor, estancionen adecuadamente y respeten los límites de velocidad.

"Conducir con responsabilidad es la mejor forma de llegar a destino", concluye con un consejo de seguridad vial el mensaje compartido por la Policía Municipal en su perfil de la red social X (antes, Twitter).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El castillo medieval que parece de cuento y está arrasando en Toledo: es perfecto para una escapada de fin de semana
  2. Por qué se llama Toledo: historia, origen y significado del nombre de la ciudad
  3. Cinco universidades públicas madrileñas se mantienen entre las mil mejores del mundo en el ranquin de Shanghái
  4. Última hora de los incendios en España, en directo | Incendios en Ourense, Zamora, Zahara de los Atunes, Las Médulas y Asturias
  5. A reformar sin renunciar: nuevos fichajes, ventas y objetivos del Atlético de Madrid de Simeone
  6. El largo camino hacia una vida digna: 'Vivir en la calle es un sistema de supervivencia continua
  7. De palacios del siglo XVI a pistas de tenis de los años 20: el paseo por las 'desconocidas' quintas de Ciudad Lineal
  8. Dos aceites de Toledo elegidos entre los mejores del mundo en un prestigioso concurso internacional

El mapa de la 'Operación Asfalto': todas las calles afectadas en Carabanchel y las ventajas que tendrán

El mapa de la 'Operación Asfalto': todas las calles afectadas en Carabanchel y las ventajas que tendrán

Madrid, en alerta amarilla por temperaturas máximas: así es la previsión de la Aemet para este lunes

Madrid, en alerta amarilla por temperaturas máximas: así es la previsión de la Aemet para este lunes

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

Atención motoristas de Madrid: empieza la campaña especial de vigilancia de motos de la Policía Municipal

Atención motoristas de Madrid: empieza la campaña especial de vigilancia de motos de la Policía Municipal

La deuda se modera en junio al 103,4% del PIB, pero con máximos de 1,691 billones en términos absolutos

La deuda se modera en junio al 103,4% del PIB, pero con máximos de 1,691 billones en términos absolutos

Alemania enviará 60 bomberos y 20 vehículos y Eslovaquia un helicóptero para luchar contra el fuego en Extremadura

Alemania enviará 60 bomberos y 20 vehículos y Eslovaquia un helicóptero para luchar contra el fuego en Extremadura

De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez

De Madrid a la capital de Estados Unidos: un estudio sostiene que Washington DC copió su diseño urbano de Aranjuez

Cortes de luz en Pozuelo de Alarcón: desde cuándo y duración de los mismos

Cortes de luz en Pozuelo de Alarcón: desde cuándo y duración de los mismos