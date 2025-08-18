Atención motoristas de Madrid: empieza la campaña especial de vigilancia de motos de la Policía Municipal

La Policía Municipal de Madrid ha dado comienzo este lunes 18 de agosto la Campaña de Vigilancia y Control de Motocicletas, que se extenderá durante toda la semana por las vías y carreteras de la capital.

Tal y como ha informado el cuerpo local a través de sus redes sociales, se controlará principalmente que los conductores usen casco, empleen la señalización de forma correcta, tengan la ITV en vigor, estancionen adecuadamente y respeten los límites de velocidad.

"Conducir con responsabilidad es la mejor forma de llegar a destino", concluye con un consejo de seguridad vial el mensaje compartido por la Policía Municipal en su perfil de la red social X (antes, Twitter).