El cóctel del verano de La Catorce: Margarita Picante

Si pensamos en planes de verano en Madrid lo primero que se nos viene a la cabeza es una piscina donde poder refrescarnos. Si a esto le añadimos la posibilidad de probar algunos de los cócteles más fresquitos del verano, en una de las mejores ubicaciones del centro de la capital, sin duda pensaríamos en la terraza de La Catorce.

Ubicado en plena Gran Vía este rooftop está pensado tanto para aquellos visitantes que se alojan en el hotel como para aquellos que decidan pasar y disfrutar de su carta. Pero si te animas a adentrarte en este refugio urbano, una de las opciones que no puedes irte sin probar son sus cócteles.

En estas fechas la terraza de La Catorce ha elegido como su cóctel del verano una apuesta arriesgada, pero muy sabrosa, el Margarita Picante, ya que es “uno de los cócteles más demandados en esta terraza”, relata el director del restaurante La Catorce, Javier Detry.

Margarita Picante

El responsable del rooftop recibe a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y explica cómo se elabora esta bebida tan veraniega. Para llevar a cabo el margarita picante se utiliza una base alcohólica de Tequila patrón cielo, jalapeños machacados “que le dan el toque picante, pero sin pasarnos” y la base clásica de un margarita.

Primero se cortan los jalapeños y se machacan suavemente con un mortero. Posteriormente se retiran los jalapeños y se deja la base junto con el tequila Patrón y el resto de ingredientes: “Zumo de limón, licor de naranja y en este caso le agregamos también sirope simple, pese a que el clásico margarita no llega, aquí lo ponemos porque al contener hielo no queremos que se diluya del todo”.

Junto con el hielo, la mezcla se agita en la coctelera para que quede “bien frío”. Para terminar se cuela la bebida y se introduce en el recipiente elegido, en este caso en forma precisamente de botella de Patrón y se le añaden, por último, unas piezas de jalapeños para acentuar el sabor.

El director del restaurante La Catorce cuenta que cada vez es más abundante el público que pide el tequila como "destilado de moda” y por eso, “siempre es interesante darle una vuelta a los clásicos”. “En este caso integramos el jalapeño como la parte picante que se sale un poco más de lo normal para sorprender al cliente”, agrega.

En esta terraza cuenta con “una carta de cócteles bastante completa” que consiguen “dando una vuelta a los clásicos”, admite Javier Detry. Desde su mojito de maracuyá y menta, hasta su Tropic Mule, cada uno de ellos es sometido a una propuesta de los bartenders para formar parte de la carta de cócteles anual.

La tendencia: cócteles sin alcohol

Una de las preferencias que llevan detectando desde hace tiempo en La Catorce es que “hay una alta demanda de clientes que piden cócteles sin alcohol o de baja graduación”. Es por eso que en esta terraza madrileña han adaptado sus opciones y cuentan con una selección de spritz, “que son cócteles que tienen poca carga alcohólica”, y además, le han dado valor a los cócteles sin alcohol dentro de la propia carta de clásicos.

En las opciones “cero-cero sustituimos la parte del alcohol con un toque picante, que se consigue por ejemplo con sirope de jengibre o jalapeños”, indica el director del restaurante. “Esto hace -prosigue- que, esa parte caliente que produce el alcohol y que te da cualquier cóctel, se mantenga”.

Sin duda la localización de La Catorce es un lujo ya de por sí, que además combina diferentes ambientes. Mientras que por la mañana es más familiar y tranquilo para los clientes alojados en el hotel, por las tardes, cuando cierra la piscina, la terraza se transforma y da lugar a un ambiente de ‘tardeo’ y diversión.

A este rooftop acuden durante el año diferentes tipos de visitantes, cada uno de ellos de diferentes nacionalidades. De hecho desde La Catorce, reconocen que trabajan más “con clientes internacionales, que con locales” y que “una buena parte de ellos son de América del Sur, y vienen a conocer la ciudad”. Situado en el número catorce de la Gran Vía de Madrid esta terraza cuenta con una ubicación privilegiada para disfrutar de los mejores cócteles de la capital desde uno de sus rincones más icónicos.