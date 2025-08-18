INCENDIOS MADRID
Madrid, en alerta por altos niveles de contaminación tras los incendios: estas son las recomendaciones de las autoridades
El Servicio de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid advierte que durante este lunes se prevén niveles de contaminación atmosférica gravemente perjudiciales para la ciudadanía
El cielo está más turbio de lo habitual en gran parte del país. Durante las últimas horas, los ciudadanos de diferentes comunidades autónomas han percibido que el color mismo no es del azul de siempre.
La Rioja, Castilla y León, Madrid o Andalucía han registrado un tinte grisáceo en su cielo. A pesar de que haga buen tiempo, estemos en plena ola de calor, y no haya previsión de nubes ni de lluvias, el cielo mantiene un tinte turbio conforme pasan los días.
Esto ha llevado a más de uno a preguntarse qué hay detrás de este fenómeno y, por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha respondido a todas las dudas de los usuarios. Ni se trata de calima ni de niveles de contaminación por encima de lo normal, sino que la turbiedad del cielo se debe a una superación de los niveles de concentración de partículas en suspensión, fruto de todos los incendios que llevan azotando el país estas semanas.
El humo procedente de los incendios del país han afectado a la mayoría de las comunidades de la península y, con ello, a sus ciudadanos. Los fuegos han generado no solo daños materiales, evacuaciones y víctimas mortales, sino también una intensa nube de humo que sigue provocando efectos nocivos en la población.
Las partículas contaminantes continúan circulando en el aire y ello representa una amenaza silenciosa para todo tipo de ciudadanos, sobre todo para aquellos con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Por ello, es importante conocer los riesgos reales que el humo trae consigo y cómo puedes protegerte.
¿Cómo puedo protegerme de las partículas contaminantes?
Emergencias Madrid recomienda a los ciudadanos que, mientras estas partículas sigan presente en el aire y entorpezcan su calidad, no se realice ejercicio intenso al aire libre y se limiten las estancias prolongadas en exteriores. Además, el Servicio de Calidad del Aire de la Ciudad de Madrid advierte que durante este lunes se preverán niveles de contaminación atmosférica gravemente perjudiciales para la ciudadanía.
