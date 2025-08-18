La carretera M-409, cortada por obras entre Leganés y Fuenlabrada hasta mediados de noviembre

El Ayuntamiento de Fuenlabrada ha informado sobre el corte total de la carretera M-409 entre Leganés y Fuenlabrada debido a trabajos de reparación estructural en los pasos sobre la M-50. La medida, que afecta al tramo desde el punto kilométrico 1,600, comienza este lunes 18 de agosto y se prolongará hasta mediados de noviembre, afectando el tráfico durante un total de 12 semanas.

Alternativas de tráfico por el corte en la M-409

Desde la Policía Local de Leganés se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación y optar por rutas alternativas, como atravesar Bosquesur, cerca del antiguo centro comercial Arroyosur; o utilizar la M-407, que conecta ambos municipios y rodea el parque de Polvoranca.

Los conductores que viajan entre Leganés y Fuenlabrada pueden usar la vía de servicio de la M-409 para volver a la carretera principal en los límites de Fuenlabrada, mientras que desde Fuenlabrada también se podrá acceder a esta vía por la carretera que da acceso a Arroyosur.

Impacto en el transporte público

Además de los cortes en el tráfico, el servicio de autobuses también se verá afectado. La empresa Grupo Ruiz ha anunciado que las líneas 491, 492, 493, 497, N-803 y N-804 tomarán rutas alternativas a través de Arroyosur. Sin embargo, las paradas de autobús no se verán modificadas.