Los bomberos forestales lamentan que ni la Comunidad de Madrid ni Tragsa acudieron a su reunión de este lunes

Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid, que tras paralizar su huelga iniciada el 15 de julio habían instado al Gobierno regional, a la adjudicataria Tragsa y al Ministerio de Hacienda a una reunión este lunes, han lamentado que ninguna de las partes haya acudido a negociar las mejoras laborales que demanda este colectivo.

"Nos hemos citado varios miembros del comité de empresa con la Comunidad de Madrid, Tragsa y el Ministerio de Hacienda para encontrar una solución y ninguna se ha presentado ni nos ha recibido", ha dicho frente a la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior el miembro del comité, Javier Villanueva, del sindicato Firet.

"Seguimos dando de margen hasta el 25 de agosto para quien quiera sentarse con nosotros. Tendemos la mano abierta, y que nos reciban para buscar una solución", ha añadido este miembro del comité que también integran los sindicatos UGT y CGT, que decidieron el 14 de agosto interrumpir la huelga dada la "devastadora situación" de los incendios en todo el país.

"Ya hemos parado la huelga por la situación actual que hay en el Estado, por responsabilidad y por si nuestros medios pueden ser útiles tanto a Madrid como al resto de comunidades, si solicitan ayudas", algo que todavía no ha ocurrido. A día de hoy "Madrid no ha mandado ningún refuerzo a ninguna comunidad a ayudar", ha dicho.

"Seguiremos insistiendo, llevamos siete meses solicitando reunirnos", según Villanueva que dejado claro que "las tres administraciones tienen responsabilidad cada una en su parcela". Por un lado, "la Comunidad de Madrid como titular del servicio y de la que depende el presupuesto del mismo, que haya temporalidad o no, la estabilidad en nuestros centros de trabajo y que se cumpla normativa". Por otro lado, está la empresa pública Tragsa, donde el Ministerio de Hacienda debe "dar el permiso para que se negocie un convenio de empresa, como llevamos pidiendo más de cuatro años", ha concluido Villanueva.

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid explican que "no se ha realizado la reunión" a la que los sindicatos invitaron al Gobierno regional, a la ministra de Hacienda, al delegado del Gobierno en Madrid y a la adjudicataria Tragsa, "al no ser oficial ni poder convocar un grupo externo a terceros en un centro de trabajo del Ejecutivo regional".

Sin embargo, la Comunidad reconoce "la importante aportación de estos 500 efectivos en el servicio de prevención y extinción de incendios", junto al Cuerpo de Bomberos, y está "dispuesta a participar en una futura reunión con sus representantes y con la empresa pública Tragsa, de quien dependen y con quienes pueden negociar sus mejoras laborales".

La Comunidad "quiere seguir colaborando en la búsqueda de soluciones para que logren mejoras salariales, que el Ejecutivo autonómico reconoce como necesarias pero que no puede negociar, tal como ha indicado un informe solicitado para este fin a la Dirección General de Trabajo", concluye.