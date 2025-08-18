Ana Laura Iglesias, violonchelista: "Hay melodías que todos conocemos que sin la existencia del 'cello' no tendrían sentido"

¿Desde cuándo toca el violonchelo?

Desde los 10 años. Yo quería tocar el piano, pero no había plazas, así que, por suerte, me asignaron el cello… Y hasta hoy.

¿Y sigue practicando cada día?

La formación y la práctica constante es un requisito imprescindible no solo para cualquier músico en activo sino también para un docente. Soy profesora de violonchelo en un centro en el que impartimos enseñanzas elementales y profesionales de música, por lo que para poder ofrecer una enseñanza de calidad es completamente necesario estar en activo con el instrumento, dentro y fuera de los escenarios.

¿Qué tiene este instrumento que le haga más atractivo que otros más comunes como piano o guitarra?

Aunque en mi caso la elección fue fortuita, considero que los alumnos que lo eligen conectan con su registro intermedio, similar a la voz humana, así como con la posición bastante sencilla de adquirirse. En Alameda International School los alumnos tocan instrumentos sinfónicos desde 3º de Primaria como parte del proyecto CAOS, y aquellos que deciden tocar el cello suelen confesar que lo eligen por estas dos razones.

¿Se tarda mucho tiempo en conseguir que suene bien?

El aprendizaje de los instrumentos de cuerda es más lento que, por ejemplo, en el caso del piano, instrumento en el que tocas y suena, aunque intervienen desde luego muchos más factores. Pero en las primeras fases del aprendizaje del violonchelo es imprescindible afianzar la posición de ambas manos y la posición del arco, punto de partida de la producción de cualquier sonido.

Un instrumento que, además, usted se dedica a enseñar a nuevos músicos.

Sí, soy profesora de violonchelo en el proyecto CAOS de Alameda International School, donde los alumnos tocan instrumentos sinfónicos de manera curricular desde Primaria. Muchos de ellos se derivan a nuestra escuela de música o también a nuestro conservatorio, ámbitos donde desarrollo mi labor como profesora de violonchelo, uno de los aspectos más enriquecedores de la profesión musical.

El violonchelo funciona bien en edades tempranas, a partir de 5 o 6 años, siendo los 7 años la edad idónea. Aunque también conozco a adultos que se han animado a empezar con el cello y les ha enganchado

¿A qué tipo de persona le recomendaría empezar con él?

Creo que no influye tanto el tipo de personalidad que tenga el alumno a la hora de conectar o no con el instrumento, he tenido alumnos de perfiles muy diversos y todos ellos han mostrado una conexión similar con el instrumento a pesar de sus diferentes personalidades.

¿Entonces para los niños también?

El violonchelo funciona bien en edades tempranas, a partir de 5 o 6 años, siendo los 7 años la edad idónea. Aunque también conozco a adultos que se han animado a empezar con el cello y les ha enganchado.

¿Qué importancia tiene escuchar mucha música clásica para una persona que quiera dedicarse a ello?

Para los alumnos que se encuentran actualmente cursando enseñanzas profesionales de música (etapa previa al ámbito universitario) es imprescindible no solo escuchar música, sino hacerlo en directo. Un concierto en directo es una grandísima fuente de inspiración y aprendizaje, un refuerzo esencial al trabajo en casa y en clase, así como un gran impulso a la vocación.

La educación musical en las aulas es bastante deficitaria por la falta de recursos materiales y por el enfoque eminentemente teórico. La mejor forma de aprender música es haciéndola

¿Cree que haría falta incluir más estudios de música en las aulas?

Lo cierto es que la educación musical en las aulas en general es bastante deficitaria, principalmente por la falta de recursos materiales y por el enfoque eminentemente teórico o limitado en cuando a la interpretación, escucha y expresión. La mejor forma de aprender música es haciéndola, haciendo música. Tengo la suerte de que el centro en el que trabajo cuenta con un banco de 400 instrumentos, un impulso sobre el que se articula un extenso proyecto de artes que garantiza un aprendizaje significativo en las artes y en la música.

Usted se dedica, además, a la divulgación en medios de comunicación.

Así es. En 2014 confundé la primera plataforma privada de pódcast y radio online de España, Clásica FM. Hoy en día mantenemos una intensa programación semanal de pódcast de música clásica que cuentan con unas 100.000 escuchas mensuales, y además colaboramos con instituciones como la Orquesta y Coro Nacionales de España o con el Círculo de Cámara. A nivel personal, soy locutora en la Fundación Juan March y realizo presentaciones y conciertos pedagógicos en colaboración con instituciones como la propia Fundación Juan March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía, entre otras.

¿Hay grandes obras de la historia que no podrían sonar igual sin la importancia de un violonchelo?

Probablemente el piano sea el instrumento más universal, pero hay melodías que todos conocemos que sin la existencia del cello no tendrían sentido, como es el caso del famosísimo Preludio de la Suite nº1 de J.S. Bach.

¿Se ve tocándolo toda la vida?

Sí, la música forma parte de mi vida de una indisoluble, por lo que sé que el cello estará conmigo de una forma u otra siempre.