FUEGO EN MADRID
Alerta por incendio en las cercanías del vertedero de Colmenar Viejo: activada la situación operativa 1 del INFOMA
Continúan con las labores de extinción un total de 19 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como de brigadas forestales y agentes forestales
El incendio de pasto y arbolado declarado durante la tarde de este lunes junto al vertedero de Colmenar Viejo pasa a "situación operativa 1", así lo ha confirmado el propio consistorio a través de una comunicad en la red social 'X.' Por lo que, debido al agravamiento del fuego en el municipio colmenareño, que ya ha ordenado desalojar varias viviendas diseminadas en la zona por precaución y ha obligado a activar la situación operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA) debido a una posible peligrosidad. Aunque avance y evolucione en la zona Canal Alto - Sifón de El Salobral, "ya hay dotaciones aéreas y terrestres trabajando en la zona".
Según ha informado Emergencias 112 Madrid a Europa Press, el primer aviso se ha recibido a las 16:55 horas y como medida preventiva el Ayuntamiento de Colmenar Viejo ha lanzado un comunicado con el objetivo de reducir la gravedad del incidente, "rogamos a los vecinos que no vayan a la zona para facilitar la labor de los servicios de extinción". Este fuego en la zona del Camino de Valdeolivas se encuentra además cerca de las vías del AVE y al túnel de San Pedro. En estos momentos no hay constancia de afecciones al tráfico ferroviario.
Mientras tanto, el recinto ferial de Tres Cantos acogerá el despliegue del Puesto de Mando Avanzado, que ya se encuentra operativo. En el lugar continúan con las labores de extinción un total de 28 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como de brigadas forestales y agentes forestales. En concreto, sobre el terreno se encuentran 1 buldócer, 6 medios aéreos y 12 medios terrestres. "También se ha solicitado un hidroavión para colaborar en las tareas de extinción", ha detallado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.
