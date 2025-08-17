A reformar sin renunciar: nuevos fichajes, ventas y objetivos del Atlético de Madrid de Simeone

Arranca la temporada 2025/26 de La Liga con ilusiones renovadas, cuentas pendientes y nuevos protagonistas. Con el telón alzándose sobre una campaña que promete emociones fuertes, los focos apuntan a los aspirantes al título, los que sueñan con alcanzar Europa y los que lucharán por evitar el descenso de categoría. El mercado de fichajes ha agitado las plantillas, han llegado caras nuevas, cargadas de ilusión y todavía no es tarde para anunciar algún que otro fichaje. En los banquillos también se han vivido cambios. Algunos buscan dar continuidad a proyectos ya consolidados, mientras que otros se estrenan con la misión de cambiar el rumbo de sus clubes. A todo esto se suma el factor emocional de la afición, que volverá a llenar las gradas con la premisa de "este año sí". Y ¿cómo llega a la cita el Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone?

Los rojiblancos, que se estrenan este domingo en el campo del Espanyol (21.30 horas) afrontan una nueva temporada con el argentino a los mandos. Simeone vivirá su 14ª temporada como entrenador del Atlético de Madrid. Entre tanto, el equipo madrileño ha movido ficha durante este mercado veraniego. Hasta seis nuevos futbolistas vestirán la elástica rojiblanca esta temporada. Pese a las presiones por parte de la afición para hacer fichajes de cara al Mundial de Clubes, la directiva atlética no concluyó ninguna operación. Ya con el torneo finalizado, llegaron las primeras incorporaciones. Desde la Atalanta llega Matteo Ruggeri, lateral izquierdo para sustituir la figura de Reinildo. El italiano tiene 23 años y con su presencia el Atlético se asegura coraje y fiabilidad defensiva en la zaga.

El lateral derecho y campeón olímpico español Marc Pubill durante su presentación. / Atlético de Madrid / EFE

Junto a Ruggeri, para reforzar la parcela defensiva, llegaron David Hancko y Marc Pubill. El eslovaco debutó ante el Newcastle en pretemporada y firmó una actuación solvente, expeditivo en sus acciones, aportando contundencia y formando pareja con Le Normand. El lateral español llega procedente del Almería y podría ser la alternativa a Marcos Llorente en el costado derecho. En la línea del centro del campo destaca la presencia de Jonnhy Cardoso. El estadounidense es conocedor de La Liga y con él se recupera la figura de '5' puro que se perdió con la marcha de Rodri o Thomas Partey. El último en incorporarse a las filas de los rojiblancos ha sido Thiago Almada. El futbolista argentino desembarca en Madrid procedente del Botafogo brasileño. Está llamado a ser el sustituto de Ángel Correa en las filas de los rojiblancos.

Álex Baena, cabeza de cartel

Pero sin duda, el fichaje de mayor renombre del Atlético de Madrid es Álex Baena. El futbolista español llega procedente del Villarreal tras varios años rindiendo a máximo nivel en el submarino amarillo. Se trata del futbolista que más asistencias repartió durante la pasada temporada en La Liga. Baena ya se ha estrenado con la elástica rojiblanca durante la gira de pretemporada, donde ya sirvió un tanto en bandeja para Julián Alvarez. El español llega para reforzar el centro del campo de los de Simeone, aportando trabajo en ambas direcciones, un aspecto innegociable para el técnico argentino.

Alex Baena durante el encuentro ante el Newcastle. / ADAM VAUGHAN / EFE

Este mercado de fichajes también deja despedidas en el Metropolitano. Una de las más dolorosas es la de Reinildo Mandava. El mozambiqueño se había ganado un hueco en el corazón del aficionado rojiblanco, pero las lesiones y la falta de continuidad han derivado en su marcha del club. César Azpilicueta y Axel Witsel también dicen adiós tras finalizar su contrato con la entidad después de varias temporadas siendo jugadores de rol para Simeone. Rodrigo Riquelme, tras un par de temporadas en las que no logró adaptarse a lo exigido, se marcha al Real Betis. Un caso similar vive Thomas Lemar: el francés se marcha cedido al Girona, donde busca reencontrarse con su mejor versión.

Hasta cuatro futbolistas ponen rumbo al continente americano. Rodrigo De Paul, en un movimiento sorprendente, se muda a Miami para jugar al lado de Leo Messi y Luis Suárez. El argentino se había ganado un hueco en el centro del campo rojiblanco, siendo un futbolista indiscutible para Simeone. Había mejorado sus cifras en la última campaña, donde mostró su mejor nivel como rojiblanco, pero abandona el club en plenitud física y futbolística. Ángel Correa pone fin a su paso por el Atlético tras más de una década como rojiblanco, momentos imborrables y un cariño que jamás perderá de sus aficionados. También se despidió de la parroquia atlética Samu Lino. El brasileño se marcha a su país natal para jugar en Flamengo de la mano de Filipe Luis, un viejo conocido del Atlético de Madrid. Allí se reencontrará con Saúl Ñíguez. Tras varios años de cesiones, el ilicitano pone fin a su vinculación con los rojiblancos tras varias temporadas como uno de los hombres fuertes de Simeone.

Objetivo: pelear La Liga

El Atlético de Madrid afronta esta nueva campaña aún con el recuerdo de lo sucedido en la anterior. Se presentó al ecuador de la temporada como líder, después de asaltar Montjuic, pero la llegada del mes de marzo acabó con las opciones de los atléticos de pelear por el título a falta de dos meses de competición. Es por ello que el objetivo de cara a esta temporada pasa por pelear el título hasta el final y, en caso de que Barça y Real Madrid no cumplan con las expectativas, poder añadir un nuevo título liguero en el palmarés.