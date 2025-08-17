Más de medio millón de llamadas y 290.000 pacientes atendidos: así ha sido el primer semestre de 2025 para el SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA 112) ha cerrado el primer semestre de 2025 con una intensa actividad asistencial. Desde su Centro Coordinador, ha gestionado un total de 540.476 llamadas al teléfono 061, lo que equivale a más de 2.900 al día o una cada 29 segundos, confirmando su papel clave como eje del sistema de emergencias sanitarias madrileño.

Durante este periodo, 290.530 pacientes han sido atendidos por profesionales del SUMMA 112, incluidos los del Centro de Urgencias Extrahospitalarias de El Molar. Esta cifra supone un leve incremento respecto a los 286.582 pacientes registrados en el mismo periodo de 2024, según ha indicado la Comunidad a través de un comunicado. Un dato destacable es que el 52% de las llamadas recibidas no requirió la presencia física de equipos sanitarios, resolviéndose mediante consejos telefónicos ofrecidos por médicos y personal de enfermería del Centro Coordinador.

Activación de recursos móviles en casi la mitad de los casos

En el 48% de las llamadas recibidas, fue necesaria la movilización de recursos de atención urgente, lo que se traduce en 279.928 activaciones en el primer semestre del año. Esto supone más de 1.500 intervenciones al día, o lo que es lo mismo, una cada 56 segundos. Entre los recursos más especializados, destacan las 29 UVI móviles, que participaron en 46.316 asistencias, con una media diaria de 127 salidas. Por su parte, los 16 Vehículos de Intervención Rápida (VIR) fueron activados en 15.418 ocasiones, 481 más que en el mismo periodo del año anterior, confirmando su creciente papel en las emergencias urgentes.

SUMMA 112. / ARCHIVO

También los helicópteros sanitarios, fundamentales para acceder a zonas de difícil alcance, intervinieron en 542 situaciones, lo que representa un incremento del 7,75% respecto a 2024.

En cuanto a los recursos convencionales, las ambulancias de Soporte Vital Básico realizaron 166.806 asistencias, mientras que las Unidades de Atención Domiciliaria fueron necesarias en 48.561 ocasiones. Además, el SUMMA 112 contabilizó 2.285 activaciones de recursos especiales, utilizados en casos que requieren dispositivos o equipos específicos fuera de lo habitual.

Una lancha del dispositivo de Salvamento Acuático del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid (Summa112), en el pantano de San Juan. / SUMMA112

Más alertas por patologías tiempo-dependientes

El balance del primer semestre también refleja un aumento en la gestión de patologías tiempo-dependientes, aquellas en las que una actuación rápida puede ser determinante. Desde la Coordinación de Enfermería del SUMMA 112 se activan alertas específicas para preparar la llegada del paciente al hospital más adecuado según el tipo de urgencia.

Entre enero y junio de 2025, se han activado:

1.407 Códigos Ictus (+7,16%)

(+7,16%) 678 Códigos Infarto (+6,27%)

(+6,27%) 436 Códigos Trauma Grave (+19,45%)

(+19,45%) 28 Códigos Sepsis

20 Códigos Cero (relacionados con la donación en asistolia), ocho más que en 2024

(relacionados con la donación en asistolia), ocho más que en 2024 195 activaciones por paradas cardiorrespiratorias recuperadas (+21,12%)

El SUMMA 112 también gestiona el transporte sanitario programado, destinado a pacientes que requieren traslados para tratamientos como diálisis, quimioterapia o consultas médicas. En los primeros seis meses de 2025 se han organizado 601.661 traslados, 29.684 más que en el mismo periodo del año anterior. Además, la Mesa de Transporte Sanitario ha atendido 157.132 llamadas, frente a las 136.657 del primer semestre de 2024, lo que evidencia un aumento en la demanda de este servicio. Estos datos, facilitados por la Comunidad, confirman la creciente demanda y el papel esencial del SUMMA 112 en la atención sanitaria urgente y programada de la Comunidad de Madrid. Su capacidad de respuesta, tanto en el ámbito extrahospitalario como en la coordinación telefónica, sigue siendo un pilar del sistema de salud madrileño.