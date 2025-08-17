Un hombre fallece en Valdemoro tras ser aplastado por su propio vehículo

Un trágico accidente ha tenido lugar en la localidad madrileña de Valdemoro, donde un hombre ha perdido la vida al quedar atrapado bajo su propio vehículo. Según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, el fallecimiento fue confirmado en el lugar del suceso, después de que los Bomberos de la Comunidad de Madrid lograran liberar a la víctima, que había quedado atrapada bajo el automóvil por causas que aún se investigan.

El incidente ocurrió en una zona aún no especificada del municipio y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia. A pesar de la intervención inmediata, los sanitarios no pudieron salvar la vida del hombre.

Las autoridades locales, en concreto la Policía Municipal de Valdemoro, se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. No se descarta ninguna hipótesis, aunque todo apunta a un accidente de carácter involuntario.