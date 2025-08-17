Herido un hombre de 32 años por una agresión con arma blanca en Puente de Vallecas.

Un hombre de 32 años ha resultado gravemente herido tras ser apuñalado en el barrio de Puente de Vallecas, según han informado fuentes de emergencias. El suceso ha tenido lugar en la calle Peña Gorbea, donde los servicios de emergencia han acudido rápidamente tras recibir el aviso.

A su llegada, efectivos de Samur-Protección Civil han encontrado a la víctima con múltiples heridas por arma blanca en el tórax y la espalda. La lesión más preocupante, de carácter penetrante, se localizaba en el hemitórax izquierdo, una zona especialmente delicada por su cercanía a órganos vitales.

Los sanitarios han logrado estabilizar al herido en el lugar de los hechos antes de proceder a su traslado en estado grave a un centro hospitalario. Durante el recorrido, el convoy fue escoltado por la Policía Municipal de Madrid para garantizar un transporte rápido y seguro.

Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. De momento no se han facilitado datos sobre posibles detenciones ni sobre el móvil de la agresión, y se mantiene abierta una línea de investigación.

La calle Peña Gorbea ha sido acordonada durante varios minutos mientras se realizaban las labores de atención médica y recopilación de pruebas.