Transporte

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Los equipos de electrificación de Adif ya están movilizados para reparar la avería y restablecer la tensión

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril.

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril. / MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

EP

Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.

La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.

En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

