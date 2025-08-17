Bordalás rearma su muro: nuevos fichajes, ventas y objetivos del Getafe

Arranca la temporada 2025/26 de La Liga con ilusiones renovadas, cuentas pendientes y nuevos protagonistas. Con el telón alzándose sobre una campaña que promete emociones fuertes, los focos apuntan a los aspirantes al título, los que sueñan con alcanzar Europa y los que lucharán por evitar el descenso de categoría. El mercado de fichajes ha agitado las plantillas, han llegado caras nuevas, cargadas de ilusión y todavía no es tarde para anunciar algún que otro fichaje. En los banquillos también se han vivido cambios. Algunos buscan dar continuidad a proyectos ya consolidados, mientras que otros se estrenan con la misión de cambiar el rumbo de sus clubes. A todo esto se suma el factor emocional de la afición, que volverá a llenar las gradas con la premisa de "este año sí". A continuación, repasamos la situación del Getafe de José Bordalás.

Durante las últimas temporadas, José Bordalás había reclamado más jugadores a la directiva del conjunto azulón. Denunciaba una "clara falta de efectivos" y advertía no querer "ver lágrimas al final de la temporada". El mercado invernal ha salvado a Bordalás y sus aficionados en las anteriores campañas, pero, en esta ocasión, el trabajo se ha realizado desde el mercado estival. El Getafe ha incorporado casi una decena de futbolistas de cara al comienzo de La Liga y no se descarta la llegada de algún que otro fichaje más.

Bordalás refuerza su vieja guardia

Una de las parcelas más reforzadas ha sido la línea defensiva. Abqar es la gran incorporación para los azulones en el puesto de central ante la más que presumible salida de Alderete rumbo al fútbol inglés. El marroquí llega a coste cero procedente del Alavés, donde se ha forjado un nombre en La Liga. A sus 26 años se convirtió en un indiscutible para la defensa babazorra. Davinchi lo acompañará en más de una ocasión, pero desde el costado izquierdo. Con tan solo 17 años abandona el Recreativo para dar el salto a Primera División y compartir vestuario con uno de los entrenadores más reconocidos de la categoría. El último en llegar a la zaga azulona es Kiko Femenía, procedente del Villarreal y a coste cero, aspira a ser el titular en el lateral derecho del Coliseum.

El jugador del Getafe Yvan Neyou durante el entrenamiento llevado a cabo en la playa de Oliva. / Tomas Garrido / EFE

No se queda corta de incorporaciones la línea del centro del campo. El Getafe se ha hecho con los servicios de Yvan Neyou, procedente del Leganés. El descenso del conjunto pepinero le permitió recalar en Getafe a coste cero, por medio de una cláusula liberatoria en caso de perder la categoría. Un caso similar es Javi Muñóz. El canterano del Real Madrid cambia las islas por el Coliseum, donde llega para ser hombre importante en los planes de Bordalás. En esta demarcación también destaca la llegada de otro canterano madridista, Mario Martín. El futbolista se marchó con el conjunto blanco para disputar el Mundial de Clubes y, posteriormente, incorporarse a las órdenes de Bordalás. Promete ser otro de los importantes en la medular de los azulones.

Dos extremos procedentes de Segunda División completan el cuadro de incorporaciones del conjunto madrileño. Alex Sancris y Adrián Liso llegan libres de Burgos y Real Zaragoza, respectivamente. Ambos cumplen con uno de los principales reclamos de Bordalás durante la pasada campaña: jugadores verticales. En esta faceta bien podría haber destacado otro canterano madridista como Gonzalo García. El delantero fue la sensación del Mundial de Clubes. Antes del torneo, las conversaciones en busca de una posible cesión estaban muy avanzada, pero la imagen ofrecida por el canterano lo cambió todo y ahora ha renovado con el Real Madrid hasta 2030 y contará con ficha de primer equipo.

Alderete, adiós a un soldado de Bordalás

En cuanto a las salidas en el Getafe, aún resuena el nombre de Ramón Terrats, que finalizó su período de cesión y ahora pone rumbo al Espanyol. Fue una de las caras visibles de la mejoría del equipo en la segunda vuelta de competición del año pasado. Carles Aleñá también ha dejado el club para llegar al Alavés, donde ya disputó la última temporada. Berrocal puso rumbo a la MLS para jugar en el Atlanta United y Juan Bernat abandonó Getafe como futbolista libre. Pero sin duda las salidas más dolorosas para los azulones han sido las de Álvaro Rodríguez y Allan Nyom. En el caso del uruguayo, finalizó su periodo de cesión en el sur de Madrid y ha hecho las maletas rumbo a Elche. Nyom ha vuelto a entrenar con el Getafe. El camerunés continúa sin equipo, pero esta semana se dejó ver junto a alguno de sus compañeros en un entrenamiento de la ciudad deportiva, lo que hace indicar que podría recalar de nuevo en Getafe.

El caso más controvertido es el de Omar Alderete. El central paraguayo pone rumbo hacía la Premier League. El Sunderland pagará alrededor de 10 millones de euros por el zaguero, que ha dejado un gran recuerdo entre los aficionados azulones. A sus 28 años pone fin a su etapa como jugador del club madrileño.

Imagen de archivo del internacional paraguayo Omar Alderete, que el Getafe ha traspasado al Sunderland. / Daniel Gonzalez / (EPA) EFE

Objetivo: salvación

De esta forma, arranca la novena temporada de José Bordalás al frente del Getafe. El alicantino ha logrado lo imposible de la mano del club azulón, consiguiendo una histórica clasificación a Europa League, pero lo cierto es que en estos momentos el equipo no aspira a un desafío de tal magnitud. La temporada pasada se complicó su salvación en las últimas jornadas y durante años ha caminado sobre el precipicio de la categoría de plata del fútbol español. Es por ello que el objetivo prioritario del Getafe es salvar la categoría, cuanto antes, y, a partir de ahí, mirar hacia arriba en busca de escalar puestos en la tabla clasificatoria.