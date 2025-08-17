Barajas concentra la quinta parte del tráfico de pasajeros en toda España en lo que va de año

El aeropuerto de Madrid Barajas registró entre enero y julio de este año el tránsito de 38.846.268 personas, un 2,6 % más que en el mismo período de 2024. Esa cifra supone algo más de la quinta parte -en concreto el 21,18 %- de los pasajeros que utilizaron los aeropuertos españoles en los siete primeros meses del año. Julio supuso para el aeródromo madrileño un récord para ese mes, con 6.170.130 viajeros, un 0,6 % más que en el año anterior, según los datos facilitados por el gestor aeroportuario Aena. El incremento del 2,8% en quienes viajaron en vuelos internacionales contrasta con el descenso del 5,6 % de los usuarios de rutas nacionales, pero coincide con la tendencia del turismo registrado en Madrid, donde los turistas extranjeros superan con creces a los españoles.

Ese dominio en número de pasajeros se reduce en lo que al número de vuelos se refiere. Los 246.827 movimientos de aeronaves gestionados en los siete primeros meses del año -un 2 % más que en el mismo período del año pasado- representan un 15,93 % del total de los registrados por los aeropuertos españoles. Esa diferencia porcentual obedece al hecho de que Madrid funciona como ‘hub’ de vuelos internacionales, en especial con Latinoamérica, por lo que por sus pistas ruedan la gran mayoría de aviones de largo alcance y mayor capacidad que enlazan España con destinos no sólo europeos, sino intercontinentales. Ese factor diferencial se deja sentir en su distancia sobre el segundo aeropuerto en magnitud: el Prat, de Barcelona, gestionó entre enero y julio el 17,81 % de los pasajeros y el 13,41 % de los vuelos de la red de Aena.

Avalancha de mercancías

Pero donde el dominio de Barajas es realmente aplastante, es en el tráfico de mercancías. En los siete primeros meses de este año, los aeropuertos españoles movieron un total de 752.178 toneladas de mercancía, un 5,7 % más que un año antes. De ese total, pasaron por el aeródromo madrileño 464.646 toneladas, lo que representa un 61,77 % del total. Además, experimentó un crecimiento más pronunciado que la media nacional, con un 8,9 %, lo que refuerza su papel como nodo logístico en este tipo de transporte. El Prat quedó a gran distancia con 112.275 toneladas, que suponen un 14,91 % del total, seguido a gran distancia por Zaragoza y Vitoria, que en principio están precisamente especializados en transporte de mercancías.