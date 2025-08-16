El turismo extranjero consolida su mayoría frente al nacional en Madrid tras crecer un 4 % en el último año

La apuesta del Ayuntamiento de Madrid por el turismo extranjero de mayor poder adquisitivo va dando sus frutos. El 58 % de los 5,4 millones de visitantes recibidos durante el primer semestre del año procedían ya del exterior: 3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del año anterior. Aunque el número global de visitantes se redujo un 0,4 %, se observa un crecimiento relativo del 4 % de los visitantes internacionales, mientras que el turismo nacional experimentó un descenso del 5,8 % respecto al mismo período del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística recopilados por el consistorio.

Con este incremento, los extranjeros acapararon el 65 % de los 11,6 millones de pernoctaciones un 5,7 % más que el año pasado. El turismo nacional rebajó en un 4,6 % sus pernoctaciones. A ese incremento de estancias, le correspondió un gasto récord de los turistas exteriores de prácticamente 900.000 millones de euros, según los datos ya facilitados el pasado 1 de agosto. La estancia media durante el primer semestre se situó en 2,14 noches por visitante, un 2,27 % más que en 2024, con un grado de ocupación hotelera del 78,3 % en junio. La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, subraya que “se ha conseguido que la diversificación de los mercados de largo radio tenga cada vez más peso” en el turismo de la capital.

Las cifras del turismo en Madrid / Ayuntamiento de Madrid

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor, con 522.000 visitantes y un crecimiento del 4,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. Le siguieron Italia, con 219.000 viajeros (+0,5 %); Francia, con 181.000 (+4,3 %) y Reino Unido, con 177.000 (+12,5 %). Entre los diez principales mercados internacionales, destacó el dinamismo de los países iberoamericanos, con Argentina (+29,1 % y 88.000 visitantes) y Brasil (+10,2 % y 72.000 visitantes), según los datos recopilados por el Ayuntamiento de Madrid.

En lo que respecta a pernoctaciones, también Estados Unidos lideró, con 1.271.000 noches, un 3,8 % más que en el primer semestre del año pasado. Le siguieron Italia, con 549.000 pernoctaciones (+1,2 %); Francia, con 422.000 (+3,4 %) y Reino Unido, con 420.000 (+9,4 %). También destacaron los buenos datos de otros mercados de largo radio como México, con 341.000 pernoctaciones (+4,1 %); Argentina, con 221.000 (+28 %); China, con 200.000 (+4,7 %) y Brasil, con 198.000 (+8,7 %).

Madrileños de visita en Madrid

En cuanto al origen de los 3.134.688 visitantes nacionales que pernoctaron en la capital durante el primer semestre del año, la mayoría procedía de la propia Comunidad de Madrid: 386.038 (un 12,31 % del total). Les siguieron los andaluces (339.866), los catalanes 313.328), los valencianos (201.283) y los gallegos cerraron el 'top 5' con 107.103 turistas.